Selda Ulucan, down sendromlu çocuklarla buluştu

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ın eşi Selda Ulucan, down sendromlu çocuklarla akvaryum gezisinde bir araya geldi.

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ın eşi Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli personeller, yeni yıl öncesi Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Sevgi Atölyesinde eğitim gören Özel Çocuklar ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

Dünyanın en büyük tünel akvaryumu olan Antalya Akvaryumda yapılan organizasyonda, Selda Ulucan, personeller ve özel çocuklarla birlikte sualtı dünyasını keşfederek, müzik dinletisi eşliğinde vakit geçirdi.

Selda Ulucan, organizasyona katılan özel çocuklara günün anısına hediyeler vererek, özel çocukların ve gençlerin yeni yılını kutladı. Ulucan, Antalya Emniyet Müdürlüğü ailesinin ve Polis Eşleri Derneği Antalya Şubesinin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek yeni organizasyonlarda tekrar bir araya gelmek istediğini belirtti.

