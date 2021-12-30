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'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (6)

DHA

'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (6)


FIRTINA HIZINI ARTIRDI
Antalya kent merkezinde fırtına hızını artırdı. Saatte 90 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, dev dalgalar kıyı bandını dövdü. Sahil denize karışan toprak nedeniyle tamamen çamur rengine döndü. Falezlere çarpan dalgalar 30 metre yüksekliğe kadar ulaştı. Diğer yandan Konyaaltı ilçesindeki Çakırlar ve Altınyaka mahallelerini birbirine bağlayan Boğaçayı Köprüsü de yükselen ve çamur rengine dönen suya gömüldü. Ulaşıma izin verilmezken vatandaşların köprü kenarında otomobilleri içinde oturup köprüyü izledikleri dikkati çekti.
Kemer'de ise fırtına nedeniyle elektrik tellerinin birbirine çarpmasının ardından elektrik direğinde patlama meydana geldi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-12-30 15:03:19

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