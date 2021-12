Yeni yılın ortak dileği ‘sağlık’

2022’ye girmeye 1 gün kala, Antalya’da ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları başkanları yeni yıl mesajlarını yayınladı. Yayınlanan mesajlarda 2022’den en çok ‘sağlık’ beklendiği görüldü.



“Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarı dolu 2022”

Yeni bir yıl yeni umutlar, yeni başarılar, ve yeni mutluluklar olduğuna değinen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “ Savaşların, doğal afetlerin ve pandeminin yaşanmadığı sevginin, barışın, hoşgörünün ve yardımseverliğin çoğaldığı her zaman güzel hatırlayacağımız günler yaşamak dileğiyle. İlçemiz açısından önümüzdeki yılda da hizmetlerimiz sizlerin desteği ile artarak devam edecek. 2022 yılında ilçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. Kemerimizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarı dolu 2022 yılı diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum” dedi.



“AESOB başkanı Adlıhan Dere’den yeni yıl mesajı”

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Yılbaşı dolayısıyla yayınladığı mesajında yeni yılın herkes için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, “Yeni yılın esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için öncelikle sağlıklı, huzurlu, mutlu, hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum”diye konuştu.



“Herkesin yeni yılını kutluyorum”

Antalya ve Manavgat’ta yaşayan herkesin yeni yılını kutlayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen,”Antalya ve Manavgat halkının, mülki, askeri ve adli erkan ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin, belediye meclis üyelerimizin, Manavgat Belediyesi’ne emek veren mesai arkadaşlarımızın, basın mensuplarının, sivil toplum örgütü kuruluşlarının, siyasi partilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, hizmet etmekten kıvanç ve derin bir haz duyduğumuz Manavgat’ın ve Antalya’mızın tüm güzide insanlarına, mutluluk, sağlık ve başarılar dilerim” şeklinde konuştu.



“Var gücümüzle çalışacağız”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ekonomik zorluklar ve salgın hastalıkla geçen 2021 yılını kısa süre içinde geride bırakmaya hazırlandıklarını belirterek, “ Konyaaltı Belediyesi olarak bu zorlu sürecin sorunsuz geçmesi için büyük bir özveri ile çalıştık. Bu süreçte, her vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Belediyenin asli görevlerini eksiksiz yerine getirirken, sosyal belediyecilik anlayışı ile dara düşen her hemşehrimizin derdine deva olduk. Yeni yılda da vatandaşlarımızın sorunlarını ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



“2022’de Kepez’e yeni yatırımlar”

2022 yılında Kepez için yine yeni yatırımlar ve hizmetler yapacaklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez'in refahına, halkımızın mutluluğuna olumlu katkı sağlayacak yepyeni hizmetler üretmek öncelikli hedefimiz istikametinde ilerlemeye, Kepez için planladığımız “ Hedef 2023 123 Projemizi ” yeni umutlarla yeni hedeflere doğru kararlılıkla uygulamaya ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. 2022 yılının da daha önceki yıllarda olduğu gibi Kepez ve Kepezlilerin kazanacağı, ülkemizde birlik ve beraberliğimizin daha da güçleneceği bir yıl olmasını temenni ediyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu güzel bir yıl diliyorum” diye konuştu.



“Korona virüsü atlatmakla geçirdik”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yeni yıl nedeniyle mesaj yayınladı. Pandeminin etkilerinin devam ettiği ve ekonomik zorlukların yaşandığı bir yıl geçirdiklerini kaydeden Çandır, “2021 yılını da korona virüsün yükünü atlatmaya çalışmakla geçirdik. Antalya olarak salgının yükünü daha fazla ve derinden hissettik. 2022’nin zorlu geçeceği noktasında ipuçları verse de iş dünyası olarak bizler gücümüzün yettiği kadar çalışmaya, üretmeye, ürettiğimizi paylaşmaya devam edeceğiz. İş dünyası olarak önümüzü görebileceğimiz ekonomik kararların alınmasını bekliyoruz. 2022 üretime odaklandığımız, toplumun her kesimine yansıyacak ekonomik büyümeyi yakalayacağımız bir yıl olmasını diliyorum. Aldığımız kararlar ve uygulamalarla yeni yıl umutların gerçeğe dönüşeceği bir yıl olsun” ifadelerini kullandı.

