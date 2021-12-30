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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yücel:"2022 turizmi için umutluyuz”

İHA

Başkan Yücel:"2022 turizmi için umutluyuz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2021 yılının son Encümen toplantısının ardından yaptığı açıklamada 2021 yılını değerlendirirken yeni yıldan beklentilerini de açıkladı. Başkan Yücel; “Bugün 2021 yılının son Encümen toplantımızı gerçekleştirdik. Zorlu bir yılı geride bırakırken 2022 yılının tün dünya için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

“Yılbaşı akşamı dikkatli olalım”
Son günlerde vaka sayılarının arttığını vurgulayan Başkan Yücel, vatandaşların yılbaşı akşamı dikkatli olması gerektiğini söyledi. Başkan Yücel; “Yaklaşık iki yıldır mücadele ettiğimiz Covid19 salgını nedeniyle uzak kaldığımız bütün güzellikleri yeniden yaşayabilmek adına hepimiz üzerimize düşen sorumluğu yerine getirelim. Özellikle yılbaşı akşamı bütün vatandaşlarımızın hem kendileri hem de sevdiklerinin sağlığını düşünerek hareket etmesini rica ediyorum. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim olarak biz ve vatandaşlarımız el birliği bu zorlu süreci birlikte aşacağımızı ve 2022 yılını mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçireceğimize inanıyorum. Umut ve sevgimizi büyüterek, acı ve hüzünlerimizi paylaşarak bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

“2022 turizmi için umutluyuz”
Pandemiye rağmen 2021 yılında turizmin beklentilerin üzerinde olduğunu belirten Başkan Yücel, “Bölgemizin olmazsa olmazı turizmin 2020 yılına göre daha iyi geçtiğini gördük. En azından bölge esnafımız ve turizmciler kendi çorbasını kaynatabildi. Bu da bir nebze olsun esnafımızı rahatlattı. Şu andaki bilgi ve verilere göre 2022 yılının güzel olacağı haberleri geliyor. Aynı zamanda 2021 yılında korona virüsle birlikte birçok doğal afetler meydana geldi. 2022 yılında salgın başta olmak üzere bu felaketlerin hiçbirinin yaşanmamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“2021’de de bahane üretmeden hizmet ürettik”
2021 yılı içerisinde de pandemiye rağmen üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Yücel, “2021 yılında tüm dünya sıkıntılı bir süreç yaşarken, Alanya Belediyesi olarak kentimizin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirdik. Üretken Belediyecilik anlayışımızla hiçbir bahane üretmeden, üzerimize düşen bütün görevleri yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Alanya merkezden, mahallelerimize, yaylalarımıza kadar şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın sorununu çözmek için gayret gösterdik” şeklinde konuştu.

“Alanya halkının desteğiyle devam ettik”
2021 yılı içerisinde birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Başkan Yücel “Alanya’nın fethinin 800. yılını kutladığımız bu yılda atalarımızdan aldığımız mirası gelecek nesillere aktarma adını birçok projeyi de hayata geçirdik. Konaklı Kültür Merkezi, Bedesten ve Yemek Müzesi Restorasyonu, Etüt ve Eğitim Merkezi, Çayarası Çarşısı Projesi, Kadın ve Aile Destek Merkezi, Muhtarlık Ofisleri, Dijital Arşiv, Alanya Kalesi Yürüyüş Yolları, Kapalı Pazar alanları, Parklar gibi birçok projeyi hayata geçirirken önceki dönemde başladığımız ve birçok sosyal ve kültürel projelerimize Alanya halkının desteği ile devam ettik” İfadelerini kullandı.

“2022’de Alanya’mıza hizmet yılı olacak”
2022 yılının da tıpkı 2021 yılı gibi verimli geçeceğine inandığını söyleyen Başkan Yücel, “2021 yılında projelendirdiğimiz, temelini attığımız birçok projeyi de tamamlayarak 2022 yılında Alanya halkının kullanımına sunacağız. Kapalı Cuma Pazarı, Otopark, Sinema ve Dijital Kütüphane, Macera Parkı, Kreş Projeleri, Gastronomi Evi ve Yemek Fabrikası, Belediye Hizmet Binamız, Mahmutlar Saha ve Tribün projesi, Kültür merkezi, Kapalı Spor Salonları, Sapadere Eko Turizm Projesi, Güzelbağ Spor Alanı, Su Üretim ve Depolama Fabrikası, Yürüyüş yolları düzenlemesi, Tek Tip Sahil Büfesi ve Kent Meydanı gibi birçok yatırımı tamamlayarak Alanya halkının kullanımına sunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının tüm dünyaya ve milletimize hayırlı olmasını, diliyor, sağlıklı ve huzurlu günler temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu.

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