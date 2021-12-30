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Antalya’dan ilginç ‘kırmızı’ kod görüntüleri Kıyafetleriyle dalgaların arasına dalan iki vatandaş sırılsıklam oldu Kahverengiye bürünmüş denizdeki dev dalgaları çekmek isteyen başka bir vatandaş dalganın azizliğine uğradı

İHA

Antalya’dan ilginç ‘kırmızı’ kod görüntüleri Kıyafetleriyle dalgaların arasına dalan iki vatandaş sırılsıklam oldu Kahverengiye bürünmüş denizdeki dev dalgaları çekmek isteyen başka bir vatandaş dalganın azizliğine uğradı

Kırmızı kod verilen Antalya’da çılgınlık peşinde olan bazı vatandaşlar dev dalgalara aldırış etmeyip kıyafetleriyle denize girmeye çalıştı. Farklı bir görüntüde ise sahildeki dalgaları cep telefonuyla çekmek isteyen bir vatandaş dalgaların azizliğine uğradı.

Meteorolojinin ‘kırmızı’ kodla uyardığı Antalya’da sağanak yağış devam ederken, rüzgar da şiddetini akşam saatlerine doğru arttırdı. Şiddetli rüzgardan dolayı Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu duruma aldırış etmeyip kıyafetleriyle denize girmeye çalıştı. Eğlence çılgını iki vatandaş, dalgaların çarpmasıyla birlikte sırılsıklam oldu.

Dalganın çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı
Farklı bir görüntüde ise kahverengiye dönmüş sahildeki dalgaları görüntülemek isteyen bir vatandaş dalgaların azizliğine uğradı. Cep telefonuyla kayda giren vatandaş, bir anda kıyıya çarpıp caddeye ulaşan dalgaların kendisine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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