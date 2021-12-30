'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da dereler taştı, yol kapandı (10)

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YAĞIŞ 280 KİLOGRAMA ULAŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü´nün 3 ilçesini kırmızı kodla uyardığı Antalya´da etkili olan yağış dün akşamdan bu yana devam ediyor. Meteorolojinin verilerine göre Kemer ilçesi Ovacık mevkisine saat 22.00 itibarıyla son 24 saatte 280.3, Korkuteli´ne 279.1, Döşemealtı´na 217, Kepez´e 174.4, kent merkezine 154.2 kilogram yağış düştü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yağış ve rüzgarın gece Konyaaltı, Kemer, Finike ve Kumluca ilçelerinde etkili olmasını beklediklerini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-12-30 22:30:45



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