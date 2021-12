Antalya’da sel suları köprüleri aştı, iki mahalleye ulaşım kapatıldı Köprü, ayaklarını tıkayan atıklar sebebiyle devre dışı kaldı Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz: “Belediye ekiplerimiz sorunu kısa sürede çözecekler, daha büyük sorun olmamasını diliyoruz”

Antalya’nın Kumluca ilçesinde aşırı yağışla birlikte atıkların köprü ayaklarını tıkaması sebebiyle köprü su altında kaldı. 2 mahalleye ulaşımda can güvenliği sebebiyle yol jandarma ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Kumluca ilçesinde dün gece yarsından beri aralıklarla devam eden sağanak yağış, yer yer hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde dağlık bölgelere etkili olan sağanak yağmurun ardından oluşan sel suları Soğucaksu ve Alahamalı mevkiindeki köprüleri aştı. Karacaörene ve Karacağaç mahallelerine giden yol, jandarma ekipleri tarafından can güvenliği sebebiyle ulaşıma kapatıldı.



"Daha büyük sorun olmamasını diliyoruz"

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz yaptığı açıklamada, “Karacaören Mahallemize giden yol, köprülerin taşması sonucu araçların ulaşım sağlaması kesintiye uğradı. Köprüyü aşmasındaki sebep, sel sularının çokluğundan değil köprü ayaklarına gelen atıkların köprüyü tıkaması sonucu meydan geldi. Belediye ekiplerimiz sorunu kısa sürede çözecekler. Daha büyük sorun olmamasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.



"Can güvenliği açsısından tehlike oluşturabilir”

Karacaören Mahalle Muhtarı Abdullah Gülez ise, “Mahallemize gelen yol Soğucaksu ve Alahamalı mevkiindeki köprülerin taşması sonucu ulaşıma kapatıldı. Gece boyunca, yola araç bırakmamayı düşünüyoruz. Çünkü sağanak yağmur devam ediyor. Vatandaşlarımızın can güvenliği açsısından tehlike oluşturabilir. Jandarmadan yardım istedik. Yolu ulaşım kapattılar” dedi.

Mahalle sakinlerinden Remzi Çalışır da, “Akşam saatlerinde sel suları Soğucaksu köprüsünün üstünden geçmeye başladı. Mahallelerimiz ulaşıma kapandı” diye konuştu.

