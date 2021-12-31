Parkta şüpheli hareketlerde bulunan şahısta uyuşturucu bulundu

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir parkta şüpheli hareketlerde bulunan şahıs, jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Şahsın şüpheli hareketleri üzerine arama yapan ekipler, şüphelinin üzerinde 5 gram metamfetamin ele geçirdi.

Çayyazı Mahallesi'nde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında, A.D. isimli şahsın parkta şüpheli hareketler sergilediğinin görülmesi üzerine arama gerçekleştirdi. Şahsın üzerine beyaz kağıda sarılı vaziyette 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili işlem başlatıldı.

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