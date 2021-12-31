Antalya'da bazı bölgelere düşen yağış miktarı 400 kilogramı aştı

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün 'Kırmızı Kod' ile uyardığı Antalya'da bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 421 kilograma ulaştı.

Antalya'da son 34 saatte bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 400 kiloyu aştı. Antalya Valiliğinden alınan bilgilere göre, metrekareye düşen yağış miktarı Kemer Ovacık'ta 421, Konyaaltı'da 272, Döşemealtı'da 244, Kepez'de 191, Muratpaşa'da 174, Kemer'de 199, Kumluca Akdağ Koyucak'ta 180, Finike 167 ve Kumluca 137 kilograma ulaştı.

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