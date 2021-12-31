Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (3)

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PORTAKALLAR DÖKÜLDÜ

Meteoroloji'nin 'kırmızı kod'la uyardığı Kumluca'da etkili olan aşırı yağışın ardından seraların yanı sıra bazı narenciye bahçelerini de su bastı. Özellikle Kum Mahallesi'ndeki 30 dönümlük portakal bahçesinde su baskınları meydana geldi, portakallar döküldü. Aynı mahallede su basan bazı seraların ise iskeletleri ve naylonları devrildi.

YAĞIŞ 456 KİLOGRAMA ULAŞTI

Öte yandan Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 38 saatte Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyünde metrekareye 456,37, Korkuteli'ne 390,50, Döşemealtı'na 246, Kemer ilçe merkezine 221,40, Finike'ye 200, Kepez'e 196,55, Kumluca'ya 193,14, kent merkezine 178,10 kilogram yağış düştü.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINAR

2021-12-31 11:30:40



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