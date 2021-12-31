Metrekareye 180 kilogram yağış düştü, seraları su bastı Sağanak yağmurun vurduğu Kumlaca'daki seralar havadan görüntülendi Üleşik Deresi'nin taşması nedeniyle çevresindeki seralar su altında kaldı

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Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 'Kırmızı kod' uyarısının yapıldığı Antalya’nın Kumluca ilçesinde derelerin taşması nedeniyle su altında kalan seralar havadan görüntülendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün 'Kırmızı Kod' ile uyardığı Antalya'da bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 421 kilograma ulaştı. Antalya Valiliği metrekareye düşen yağış miktarını Kemer Ovacık'ta 421, Konyaaltı'da 272, Döşemealtı'da 244, Kepez'de 191, Muratpaşa'da 174, Kemer'de 199, Kumluca Akdağ Koyucak'ta 180, Finike 167 ve Kumluca 137 kilogram olarak açıkladı. Metrekareye 180 kilogram yağışın düştüğü Kumluca ilçesinde su basan seralar havadan görüntülendi.

Kum Mahallesi'nden geçen Üleşik Deresi'nin taşması nedeniyle çevresindeki seraları su bastı, narenciye bahçesi sular altında kaldı.

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