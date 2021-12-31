Turizm merkezi Kaş’ta zabıta ekiplerinden ‘zincir market’ denetimi

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Kaş Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki zincir marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, seçilen ürünün gramajı, fiyat etiketi ve son tüketim tarihi incelendi, raf ve kasa fiyatı karşılaştırıldı. Döviz kurundaki düşüşün, ürünün fiyatına yansıyıp yansımadığı da kontrol edildi.

Kaş Belediyesi Zabıta Müdürü Ferhat Güngör, özellikle zincir marketler başta olmak üzere yasalar çerçevesinde gerekli denetimleri yaptıklarını, amacın son zamanlarda uygulanan fahiş fiyatların önüne geçmek olduğunu söyledi.

Günlük olarak manav, pazar yeri ve fırınlara yönelik denetimler de yaptıklarını aktaran Güngör, sonuçta fiyatlara yönelik olumsuzluk tespit ederlerse, bu durumu Ticaret İl Müdürlüğüne bildirdiklerini belirtti. Ferhat Güngör, denetimler dışında da vatandaşların fiyatlarla ilgili şikayetlerini, Ticaret Bakanlığı’nın ‘Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’nı, Kaş Belediyesini ve Zabıta Müdürlüğünü arayarak, bildirebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.