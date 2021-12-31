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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırmızı Kod ile uyarılan Finike’de tekne battı

İHA

Kırmızı Kod ile uyarılan Finike’de tekne battı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün Kırmızı Kod uyarısı yaptığı Antalya’nın Finike ilçesinde yoğun yağış ve fırtınadan dolayı limanda bağlı olan tekne battı. Fırtına ve yağışın dinmesi ile batan tekne vinç yardımı ile karaya çıkarıldı.
Finike ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına Finike Limanı’nda bağlı vaziyette olan 5 metrelik tekneyi batırdı. Metrekareye düşen yağış miktarının 167 kilograma ulaştığı ilçede, şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerine doğru yağışın ve fırtınanın dinmesi ile batan tekne, vinç yardımı ile karaya çıkarıldı. Öte yandan, limanda teknesi olan vatandaşlarda teknelerinin başında durarak batmalarını engellemeye çalışıyor.

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