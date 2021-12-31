Kırmızı Kod’lu Finike’de deniz kahverengiye döndü

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün Kırmızı Kod ile uyarıda bulunduğu Antalya’nın Finike ilçesinde 38 saatlik aralıksız yağış ve fırtına dinince bilanço ortaya çıktı. Deniz suyu kahverengiye dönerken, rüzgarın etkisi ile atıklar sahile vurdu.

Finike'de fırtına ve yağış dinince 38 saatlik ‘Kırmızı Kod’un bilançosu ortaya çıktı. 10 kilometrelik sahil bandına rüzgarın etkisi ile atıklar dolarken, denizin rengi kahverengiye döndü. Bölgede zaman zaman dalgaların boyu ise 6 metreyi buldu.

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