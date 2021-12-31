41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı Finike’de sular altında kalan evin tuvalet gideri bile taştı

Milli Piyango çeyrek bileti ne kadar veriyor?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünün kırmızı kod ile uyarıda bulunduğu Antalya’nın Finike ilçesinde 41 saatlik yağış sonrası zemin kattaki birçok daire sular altında kaldı.

Finike'nin Kum Mahallesi 120'nci Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan aile, 41 saatlik yağış sonrası hayatının şokunu yaşadı. Sular altına gömülen evde tuvalet gideri bile dolup taştı. Evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, evin içerisi havuza dönüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.