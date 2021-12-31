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Antalya'yı eve kapatan fırtına, pide ustasına yakacak getirdi Fırtına, dünyaca ünlü sahile odunları yığdı, pide ustası aracını hınca hınç doldurdu Pide ustası Abdurahman Uslu: “Doğa sağ olsun”

İHA

Antalya'yı eve kapatan fırtına, pide ustasına yakacak getirdi Fırtına, dünyaca ünlü sahile odunları yığdı, pide ustası aracını hınca hınç doldurdu Pide ustası Abdurahman Uslu: “Doğa sağ olsun”

Kırmızı kodla uyarılan Antalya’da fırtınanın denize sürüklediği molozlar, dev dalgalar eşliğinde sahile vurdu. Boyu kadar odunları sahilde gören bir pide ustası ‘doğa ana sağ olsun’ diyerek aracını hınca hınç odunla doldurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kırmızı kodla uyardığı Antalya’da dün etkili olan sağanak ve fırtına sonrası bugün, Konyaaltı Sahili moloz yığınlarıyla doldu. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği moloz yığını, sahilde farklı bir görüntü oluşturdu. Pide ustası olduğu öğrenilen Abdurahman Uslu isimli vatandaş ise fırtınanın getirdiği odun parçalarını tek tek topladı. Kapalı kasa kamyonetine yüzlerce odun parçası yükleyen Uslu, aracın içerisinde oturacağı yer hariç her bölgesini odunla doldurdu.

“Doğa ana sağ olsun”
Yükten dolayı aracın arka kısmı çökerken, Uslu, “Doğa sağ olsun” diyerek bölgeden uzaklaştı. Yaya geçidinden odun dolu aracıyla karşı şeride geçen Uslu’yu görenler, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

“Her sene aynı manzara”
Sahilde oturan vatandaşlardan Ali Okur da her sene aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek, ”Her sene aynı şekil oluyor. Bu sene biraz az ama geçen sene daha fazlaydı. Belediye ekipleri temizleyecek sanırım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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