Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (5)



FİNİKE'DE BAHÇELERİ, SERALARI VE EVLERİ SU BASTI

Antalya'da meteorolojinin yoğun yağış nedeniyle dün 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Finike'de sağanak gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağış sonrası Kum Mahallesi´ndeki narenciye bahçeleri ve seralar zarar gördü. Bazı mahallelerde evleri su bastı. Yaklaşık 200 dekar tarım alanı su altında kaldı. 6 dönüm civarı seradaki tarım ürünü zarar gördü. Bazı mahallerdeki evlerde su baskınlarına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. FinikeDemre kara yolunda denizdeki fırtına nedeniyle dalgalar yol seviyesini buldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

KUMLUCA'DA YOLLAR AÇILDI, DERE YATAKLARI TEMİZLENDİ

Yine 'kırmızı kod' ile uyarılan Kumluca ilçesinde aşırı yağış nedeniyle dereler taştı, yollar su altında kaldı. Yağış öncesi, tüm birimleriyle teyakkuza geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su taşkınlarına müdahale ederek, olumsuzlukların önüne geçti.

Yazır, Adrasan, Belen, Mavikent, Beykonak, Kum, Göksu, Ortaköy, Salur, Çaltı, İncircik, Toptaş, Yenimahalle, Karacaören ve Çayiçi mahallelerinde taşkınları önlemek için büz ağızları, köprü ayaklarında kesik temizliği yapıldı. Yağmurun taşıdığı ağaç dalları, taş, toprak gibi birikintiler nedeniyle kapanan yollar Büyükşehir ekipleri tarafından açıldı.

SULAR TAHLİYE EDİLDİ

Kırsal bölgelerde grup yollarında oluşan göçük ve heyelanlara müdahale edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşların tahliyesini gerçekleştirirken, su basan yerlerde su tahliyesi yapıldı. Gece boyu ş makineleriyle görev başında olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen bir kamyonu da düştüğü dereden çıkardı. Kumlucalı vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir ekipleri sel sonrası tüm mahallelerde ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN

2021-12-31 16:07:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.