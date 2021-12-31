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Bakan Ersoy: "Bu yıl ülke olarak yurtdışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, gelirde ise 24 milyar doları yakaladık" "Antalya’ya bu yıl 9 milyon 90 bin civarında bir turist girişi oldu" "Bu rakam geçen seneye göre yüzde 100 bir artış demektir" Antalya’da Serik 2 Atık Su Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesislerinin açılışı gerçekleştirildi Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "2050 yılına kadar bölgemizin atıksu sorununu çözecek" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Yaşanan bazı altyapı ve çevre sorunları artık ortadan kalkacak"

İHA

Bakan Ersoy: "Bu yıl ülke olarak yurtdışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, gelirde ise 24 milyar doları yakaladık" "Antalya’ya bu yıl 9 milyon 90 bin civarında bir turist girişi oldu" "Bu rakam geçen seneye göre yüzde 100 bir artış demektir" Antalya’da Serik 2 Atık Su Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesislerinin açılışı gerçekleştirildi Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "2050 yılına kadar bölgemizin atıksu sorununu çözecek" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Yaşanan bazı altyapı ve çevre sorunları artık ortadan kalkacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Antalya’mıza bu yıl yurtdışından gelen turist sayısında büyük bir artış gözlemledik. Kesin sayılar bugün belli olacak ama Antalya’ya bu yıl 9 milyon 90 bin civarında bir turist girişi oldu. Genel olarak baktığımızda turizmde bu yıl, ülke olarak yurtdışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, gelirde ise 24 milyar doları yakaladık. Şunun altını özellikle çizmek isterim ki, bu rakam geçen seneye göre yüzde 100 bir artış demektir” ifadelerine yer verdi.
Antalya’nın Serik ilçesinde yapımı tamamlanan Serik 2 Atık Su Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesislerinin açılışı gerçekleştirildi. 66 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen tesis 2050 yılına kadar bölgenin atıksu sorununu çözecek. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya AK Parti milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, Mustafa Köse, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı. Bakan Ersoy beraberindeki heyet ile tesiste kısa bir inceleme yaparak bilgi aldı.

“Antalya’nın geleceğine yapılan hizmetler bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır”
Tesisin açılışında konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin 81 şehrinde ve dünyanın dört bir yanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ancak her zaman söylediğim gibi Antalya’ya, Antalya’nın geleceğine yapılan hizmetler bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Antalya’nın gerek ülkemizin yurtdışına açılan en önemli kapısı olması gerekse her geçen gün artan turizm potansiyeli, şehri dünya turizminin de en önemli merkezlerinden biri haline getirdi. Bu açıdan şehrimizin sahip olduğu bu potansiyeli çok iyi değerlendirmek mecburiyetinde olduğumuzun her daim bilincindeyiz” sözlerine yer verdi.

“Ülke olarak yurtdışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, gelirde ise 24 milyar doları yakaladık”
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Antalya’yı sadece tek bir noktadan değil çok geniş bir bakış açısıyla değerlendirdiklerini belirten Ersoy, “Potansiyelini bir bütün olarak ele alıyor, sadece bugüne ilişkin değil Antalya’nın geleceğine dair en doğru adımları atıyoruz. Bu kapsamda pandeminin de etkisinin azalmasıyla birlikte Antalya’mıza bu yıl yurtdışından gelen turist sayısında büyük bir artış gözlemledik. Kesin sayılar bugün belli olacak ama; Antalya’ya bu yıl 9 milyon 90 bin civarında bir turist girişi oldu. Genel olarak baktığımızda turizmde bu yıl, ülke olarak yurtdışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, gelirde ise 24 milyar doları yakaladık. Şunun altını özellikle çizmek isterim ki, bu rakam geçen seneye göre yüzde 100 bir artış demektir. Önümüzdeki sezon çok daha büyük rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. 2022 yılında genel olarak ülkemizi, özelde ise Antalya’yı daha yoğun bir sezon bekliyor” dedi.

“50 yıllık atıksu sorunlarının çözüme kavuşturulacak”
Bakan Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ülkeler arasında turizm pastasındaki payını her geçen gün arttıran ülkemizin gelirini daha da yukarılara çekeceğine yürekten inanıyorum. İşte bugün burada açılışını yaptığımız bu tarz tesisler bizi her geçen sene turizm sektöründe yaşanan rekabetin zirvelerine taşıyacak hizmetlerdir. Bildiğiniz gibi Serik ilçemizde bulunan Belek1 Atıksu Arıtma Tesisi ile Belek2 Atıksu Arıtma Tesisi; mevcut durumları itibarıyla günümüz ihtiyaçlarını karşılamayacak hale gelmişti. Bu doğrultuda; tüm bölgenin gelecek 50 yıllık atıksu sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla Bakanlığımız ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü arasında protokol imzaladı. Artık Serik Merkez, Belek, Kadriye bölgelerinde yeni yapılan terfi hatları ile beraber turizm tesislerinin atık suyu, yeni yapılan Serik2 Atıksu Arıtma Tesisine verilecektir.”

“366 milyon TL’lik yatırımı bölgemize kazandırmış olacağız”
“Bölgedeki bütün atıksular tek bir merkezde toplanıp yerleşim alanlarının dışına taşınacak ve üst düzey bir çevre koruması sağlanacak” diyen Bakan Ersoy, “Yapılan ihalenin üzerine eklenen ve 2022 turizm sezonu öncesi bitirilmesi planlanan Boğazkent Terfi Merkezi ve Terfi Hatları imalatlarının tamamlanmasıyla yaklaşık 366 milyon TL’lik yatırımı bölgemize kazandırmış olacağız. Bu yatırımlar sayesinde turizm açısından çok önemli olan bölgenin gelecek 50 yıllık atıksu sorununu çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Tamamen doğa dostu olan bu tesis ile yılda, 20 bin hanenin elektrik ihtiyacına denk gelen yaklaşık 51 milyon kilovat elektrik üretilecek. Ayrıca bu sayede geri kazanılan yaklaşık 11 milyon litre su da yeniden doğaya kazandırılacak. Yani bir koyundan üç post çıkarmış oluyoruz” açıklamasını yaptı.

“2050 yılına kadar bölgemizin atıksu sorununu çözecek”
Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise konuşmasında çok önemli bir tesisin açılışının gerçekleştirildiğini belirterek, “Dünyanın en güzel şehri olan Antalya’mızda yaşıyoruz. Bu şehirde yaşamanın ve taşıdığı sorumlulukların bilincindeyiz. Hiçbir atık suyumuzu arıtmadan çevreye bırakmadığımızın ispatıdır bu tesis. Bir dünya şehri olarak Antalya’mız yeşil sanayisi ile çevre dostu çalışması ile her konuda örnek teşkil ettiği gibi atık suyun arıtılarak doğaya karıştırılması konusunda da örnek bir tesisi kazandırdık. Bakanlığımız tarafından son teknoloji kullanılarak 66 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen tesisimiz 2050 yılına kadar bölgemizin atıksu sorununu çözecek. Bu sayede bölgede bulunan tüm atıksular tek bir merkezde toplanarak yerleşim yerlerinin dışına taşınacak” dedi.

“Yaşanan bazı altyapı ve çevre sorunları artık ortadan kalkacak”
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise konuşmasında, “Belek Turizm Bölgesi başta olmak üzere Serik ilçemiz için büyük önem taşıyan Serik2 Arıtma Tesisinin açılışını 2,5 yıl süren özverili çalışmalarımızın ardından nihayet bugün 2021 yılının son gününde gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır bölgedeki terfi istasyonları ve arıtma tesisleriyle ilgili yaşanan bazı altyapı ve çevre sorunları artık ortadan kalkacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre ve doğa dostu Antalya hedefimizle, vatandaşlarımızın ve kentimize gelen ziyaretçilerin 640 kilometrelik sahil şeridinin her bir metrekaresinde, gönül rahatlığıyla denize girmeleri için, Atıksu Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezleri, ASAT Genel Müdürlüğümüzce 7 gün 24 saat kesintisiz olarak titizlikle işletilmekte. Yatırım, revizyon, kapasite artışı gerektiren tüm tesislerimizde gereken ne varsa ivedilikle yapılmakta. Bu başarımızdan dolayıdır ki dünyanın en fazla Mavi Bayrağına sahip kent Antalya’dır” ifadelerine yer verdi.

“Zor bir yılı geride bırakıyoruz”
Arıtma tesisinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 20 yıl süreyle işletileceğini, daha sonra ASAT'a teslim edileceğini belirten Böcek, “Bu 20 yıllık süreçte Belek Bölgesinin tüm atık su gelirleri ASAT Genel Müdürlüğü tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aktarılacak. Biz nasıl ki Bakanlığımızla yaptığımız işbirliği protokolünden ve finansal yatırımından her platformda övgüyle bahsediyorsak, Bakanlığımızın da Belediyemizin verdiği özverili çalışmalar ve bölgedeki atıksu gelirlerini Bakanlığa aktarma konusundaki desteğinden bahsetmesi son derece doğaldır. Zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2022 yılının tüm dünyaya, ülkemize, huzur, mutluluk ve daha aydınlık, barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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