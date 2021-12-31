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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı’nda çocuklar için yılbaşı eğlencesi

İHA

Konyaaltı’nda çocuklar için yılbaşı eğlencesi

Konyaaltı Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde ve Bebek Parkı’nda, çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.
Konyaaltı Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Bebek Parkı ve Gürsu Kreşi’nde, çocukların 2022’yi keyifle karşılamaları için yılbaşı programı gerçekleştirdi. Kreş öğrencilerinin yanı sıra aileleri tarafından Bebek Parkı’na getirilen çocuklar, palyaçolar eşliğinde yeni yıla ‘merhaba’ dedi. Yüz boyama, atölye çalışmaları, mini club ve çeşitli yarışmaların da yer aldığı etkinliklerde minikler, suni kar yağışı altında öğretmenleriyle birlikte dans ederek doyasıya eğlendi. Bebek Parkı’nda ailelerin de dahil olduğu eğlenceler çok renkli görüntülere sahne oldu.

“Huzurlu bir yıl diliyorum”
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Belediye’ye bağlı kreşlerde, özel günlerde çocuklar için yapılan etkinliklerin çok renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi. Esen, “Kreşlerimizde, eğitimlerine devam eden çocuklarımızın yanı sıra geçtiğimiz aylarda açılışını gerçekleştirdiğimiz, kentimizin her yerinden bebek ve çocuk misafirlerimizi ağırladığımız Bebek Parkı’mız da artık özel günlerde etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çocuklarımız, hem eğlenip hem öğrenerek 2022’yi karşıladı. Onlarla birlikte olmaktan çok mutlu olduğumuzu söylemeliyim. Bu vesileyle de özellikle çocuklarımız olmak üzere bütün hemşehrilerime önce sağlık, sonra mutluluk ve huzur dolu yeni bir yıl diliyorum” dedi.

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