Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (6)



DÜDEN, REKOR YAĞIŞLA COŞTU

Antalya'da 3 gündür etkili olan kuvvetli yağış, geçen yıllarda kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan Düden Şelalesi'ni de etkiledi. Döşemealtı ilçesinde metrekareye 243,9 kilogram yağış düşmesi, doğa harikası şelaleyi coşturdu. Bölgedeki işletmeci Kazım Bilgili, "Bölge için çok güzel oldu, tabi yükseklere kar da yağdı. Verimli bir bahar ve yaz ayları olacağını düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2021-12-31 17:10:16



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