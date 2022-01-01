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2022’yi denize girerek karşıladılar 'Yaz Kış Denize Girenler' grubu geleneği bozmayıp bu yıl da yeni yılı denize girerek kutladı

İHA

2022’yi denize girerek karşıladılar 'Yaz Kış Denize Girenler' grubu geleneği bozmayıp bu yıl da yeni yılı denize girerek kutladı

Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu grup, 2022 yılını 10 derece sıcaklıkta denize girerek karşıladı.
Konyaaltı Sahili'ne eşleri ve çocuklarıyla gelen 'Yaz Kış Denize Girenler Grubu' üyeleri, ısınmak için sahilde ateş yaktı. Ardından nefesli çalgı aletiyle kısa bir müzik ziyafeti veren grup, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir süre sahilde vakit geçirdi. Aralarında bir kadın üyenin de bulunduğu grup, geri sayımın ardından saat 00.00'da denize girdi. Havai fişekler eşliğinde kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakan grup üyeleri, dalgalara inat bir süre yüzdü.
Kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu grup, 2022 yılını 10 derece sıcaklıkta denize girerek karşıladı.

“Herkese tavsiye ediyoruz”
Denize girenlerden Mehmet Doğan, “22 yıldır bunu yapıyoruz. Yaz kış demeden denize giriyoruz. Daha grip olan olmadı çok şükür. Deniz demek sağlık demek. Deniz suyu 18 derece ve soğuk değil. Yeni yılı denizde kutluyoruz, herkese de tavsiye ediyoruz” dedi.

“Yarın da kardan adam yapacağım”
Su Yalın da, “Alanya’dan geldim, her sene denize giriyorum. Yarın da Saklıkent’te gidip kardan adam yapmayı düşünüyorum. Su harika, her zaman sıcak. İnsan çıkmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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