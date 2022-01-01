Antalya’da trafik polisinin yılbaşı denetimine sigara içerken takılan ticari taksi şoförü, ceza yemekten kurtulamadı. Taksici, cezanın hemen akabinde polisin gözü önünde araca sigara içerken binmek isteyen genç kız müşterisini azarladı. Sigara izmaritini söndürüp yola fırlatan genç kızın ise izmariti yerden almasını söyleyen polisle polemiği ve üşengeç tavırları ‘pes’ dedirtti.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, dün akşam ve gece saatlerinde kentin farklı noktalarında yeni yıl denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler, ehliyeti olmayan, evrak eksiklikleri bulunan ya da trafik kurallarına uymayan sürücüleri kontrol noktalarında durdurup cezai işlem uyguladı. Sürücülerin tek tek alkollerinin ölçüldüğü denetlemenin Konyaaltı İlçesi Boğaçay Caddesi üzerindeki ayağında ise durdurulan ticari taksideki şoförünün müşterilerine sigara tepkisi ile yine müşterilerin, polisle olan ‘sigara’ polemiği dikkat çekti.



“Haklı olarak yiyorum ve saygı duyuyorum”

Araç içerisinde sigara içerken durdurulup ceza yiyen ticari taksi şoförü, ekiplerden ceza makbuzu aldıktan sonra aracının yanına geldi. Gazetecilere konuşan taksi şoförü Taner Yurtdaş, “Haklı olarak yiyorum ve saygı duyuyorum. On numara. Olması gereken bu” dedi.



Sigara cezası yiyen taksi şoföründen müşterisine sigara azarı

Bu sırada araçta müşteri olarak bulunan iki genç kızdan birisi dışarıya çıkıp sigara içmeye başladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından araca dönen taksi şoförü Yurtdaş, sigarayla araca binmek isteyen genç kıza ‘sigara yasak, söndür öyle bin’ diyerek tepki gösterdi. Şoföre “Zaten ceza yemedin mi” diyen genç kız, ardından sigara izmaritini yola atıp ayağıyla söndürdü ve taksiye bindi.



Yola attıkları izmariti araçtan inip almaya üşendiler

Polis ekiplerinin sigara izmaritini yoldan alması konusunda uyarıda bulunduğu genç, “O sigarayı nereye atacağım, çok merak ediyorum. Ağzıma mı atacağım” dedi. Taksiden inip sigarayı almaya üşenen genç kızlar, oturdukları yerden izmariti almaya çalıştı. Gençler başarı olmayınca polisin müsaade etmesiyle bölgeden ayrıldı.

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