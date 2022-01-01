Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı 2021 yılında yüzde 164 arttı 189 ülkeden, 9 milyon 94 bin 51 ziyaretçi geldi

Turizmin başkenti Antalya’yı 2021 yılında Rusya, Ukrayna, Almanya, Polonya ve Kazakistan başta olmak üzere 189 ülkeden, geçen yıla oranla yüzde 164 artışla toplamda 9 milyon 94 bin 51 kişi ziyaret etti.
Turizm başkenti Antalya’ya 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı belli oldu. Antalya’yı 1 Ocak 31 Aralık 2021 tarihleri arasında hava ve deniz yoluyla; Rusya, Ukrayna, Almanya, Polonya ve Kazakistan başta olmak üzere 189 ülkeden, geçen yıla oranla yüzde 164 artışla toplamda 9 milyon 94 bin 51 kişi ziyaret etti.
Turistlerin yüzde 41'i Rusya'dan
Milliyetlere göre dağılıma bakıldığında ise 2021 OcakKasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist 3 milyon 543 bin 314 ile Rusya'dan geldi. Toplam turist sayısında Rus turistlerin payı yüzde 41 olurken, 1 milyon 268 bin 362 turistle Ukrayna, 1 milyon 223 bin 158 turistle Almanya ve 412 bin 978 turistle Polonya takip eden ülkeler oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.