Yerleşik İngilizlerin Kaş'ta deniz keyfi

Ahmet ACAR/ KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz, yeni yılın ilk günü değişik kostümleriyle denize girerek, güneşli havanın keyfini çıkardı.
Kaş'ta yerleşik İngilizler, 12 yıldır gerçekleştirdikleri 1 Ocak'ta denize girme etkinliğini 2022'de de sürdürdü. Kalkan'da yaşayan yaklaşık 100 İngiliz, halk plajında bir araya geldi. Yeni yılın ilk gününü kutlayan İngilizler, kostümleriyle dikkat çekti. Sahilde eğlenceli saatler geçiren İngilizler, daha sonra geleneksel hale getirdikleri yüzme etkinliğini gerçekleştirdi. Kostümleriyle denize giren yerleşik yabancılar, güneşli havanın keyfini çıkardı. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2022-01-01 16:20:19
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