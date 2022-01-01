Antalya’da sokak köpeği tarafından ısırılan aşçı kadın kabusu yaşadı İşe giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı 15 gün iş göremez raporu alan Esin Süzen: “Uyku uyuyamıyorum. Gece kabuslar ile uyanıyorum”

Antalya’da işe giderken bir sokak köpeğinin saldırına uğrayan kadın, bacağından yaralandı. 15 gün iş göremez raporu alan kadın, “İşe başladığım zaman nasıl ben işe gideceğim. Uyku uyuyamıyorum. Gece kabuslar ile uyanıyorum. Taksi haricinde eve gidip gelme şansımız yok. Geçen yıl bu zamanlar yine ısırmıştı. Hayvan sevmeyen bir insan değilim” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Olay, 29 Aralık günü saat 11.30 sıralarında Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Esin Süzen (40), sokakta köpeklerin saldırısına uğradı. Sağ bacağının baldır kısmından yaralanan Süzen, telefonla kuzenini arayarak yardım istedi. Hastaneye götürülen Süzen'e iki dikiş atıldı. Taburcu edilen ve evde tedavisi devam eden Süzen, olay sonrası Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Öte yandan bölgede çok sayıda sokak köpeğinin olduğu görüldü. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise köpeklerden şikayetçi olduklarını belirterek, dışarı çıkmakta korktukları görüldü. Bir kişi ise köpeklerin yanından geçerken elinde taşla kendisini koruduğu görüldü.



"Taksi haricinde eve gidip gelme şansımız yok"

Olay anını anlatan Süzen, “İşe gidiyordum. Yolda yürüyordum köpekler yatıyordu. Bir tanesini sevdim. İki adım attıktan sonra arkamdan bir hırlama sesi duydum. Daha sonra arkamı döndüğümde köpek ayağıma yapışmıştı. Sonra ayağımdan kan boşalınca anladım ısırıldığımı. Kuzenimi aradım. Biz bunu sürekli yaşıyoruz. Hastaneye gittik. Taksi haricinde eve gidip gelme şansımız yok. Geçen yıl bu zamanlar yine ısırmıştı. Hayvan sevmeyen bir insan değilim. Bir çare bulunmasını istiyorum. Yapılacaksa bir şey biz de yapalım. Karakola giderek şikayetçi oldum” sözlerine yer verdi.



"Uyku uyuyamıyorum. Gece kabuslar ile uyanıyorum”

Yaşadıklarını anlatan Süzen, “Akşam zaten yürüyemiyoruz, artık gündüz de yürüyemiyoruz. Dikiş atıldı. Yara çok derin. İki dikiş var. 15 gün iş göremez rapor aldım. İşe gidemeyeceğim. İşimden oldum. Hayvanlar açlar diyorlar ama aç değiller. Burada geçen sene 8 tane köpek vardı şimdi 40 tane köpek var. Hızla çoğalıyorlar. Birisi havladığı zaman hepsi saldırıyor. Geçen yaz kızın bir tanesini burada parçalıyorlardı. Buradan telden atlayıp müdahale ettim. İşe başladığım zaman nasıl ben işe gideceğim. Uyku uyuyamıyorum. Gece kabuslar ile uyanıyorum” dedi.



"Ummadığınız an sizi arkadan yakalar"

Emrah Şaban, “Burada eşimle yürüdüğüm zaman elimde taş oluyor. Eşim olsa ben tek başıma yürürüm. Burada köpekler kendilerini aşmışlar. Arkadan saldırıyorlar. Ummadığınız an sizi arkadan yakalar. Isırdıkları kişi benim eşimin kuzeni ben hastaneye götürdüm” açıklamasını yaptı.



"Hatta yazın burada 34 köpek bana saldırdı"

Zeynep Yıldırım, “Devamlı korkuyorum. Hava güzel olunca yürüyüş yapmak istiyoruz bunların yüzünden yapamıyoruz. Akşamları dışarı çıkamıyoruz. Hatta yazın burada 34 köpek bana saldırdı. İnşaat işçileri beni kurtardı. Biz buraya tatil yapmaya geliyoruz ama dışarı çıkmaya korkuyoruz” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.