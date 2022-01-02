Polisleri peşine takan alkollü sürücü: “Polisleri görünce tedirgin oldum kaçtım” Polislerin dur ihtarına uymayan ve 1.96 promil alkollü çıkan şahsın rahatlığı dikkat çekti

Antalya’da polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve kısa sürede yakalanan sürücü 1.96 promil alkollü çıktı. “56 tane polis ekibini görünce tedirgin oldum kaçtım” diyen şahsın rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, 07 ADF 527 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin T.'yi durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şahıs, kaçmaya başladı. Sürücü Yunus Polis ekiplerinin takibi sonucu 3 kilometre ileride Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı Yan yol üzerinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından araçtan indirilen şahsa kelepçe takıldı.



Sözleri ve davranışları dikkat çekti

Polis ekipleri ile sürücü arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti. Şahıs polislerin neden kaçtın sorusuna, “Sizi görünce tedirgin oldum. Arkama bir baktım 56 tane polis ekibi gördüm. Ne diyeyim” derken polis ekibi ise şahsa yaptığının yanlış olduğunu söyledi. Gencin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.



1.96 promil alkollü çıktı

Polis ekipleri Hasan Hüseyin T.'yi kenarda bekletirken, otomobil ise didik didik aradı. Olay yerine gelen trafik polisleri Hasan Hüseyin T.'ye alkol testi yaptı. Alkolmetreye üfleyen Hasan Hüseyin T.'nin 196 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik polisleri Hasan Hüseyin T.'ye, 'Alkollü araç kullanma', 'Dur ikazına uymama' ve 'Trafiği tehlikeye düşürme' suçlarından yaklaşık 4 bin TL ceza uygulandı.

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