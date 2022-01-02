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Rektör Özkan: Asiye'nin ağza dal veren sinirlerde tahribat var

DHA

Rektör Özkan: Asiye'nin ağza dal veren sinirlerde tahribat var


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in (4) başında saçlı doku olmadığını, hem çene kemiğinde hem yüz sinirlerinde tahribat oluştuğunu söyledi. Öncelikli yüz sinirlerinin tamir edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan "Balonla saçlı derisine yönelik girişim yapacağız ama enfeksiyon için tetikteyiz" dedi.
Gaziantep'te 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.
'ENFEKSİYON RİSKİ DEVAM EDİYOR'
AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, minik Asiye'nin sağlık durumu hakkında DHA'ya açıklama yaptı. Asiye'nin serviste tedavisinin devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Özkan, anne ve babasıyla beraber kaldığını, ağız yoluyla beslendiğini söyledi. Asiye'nin genel sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Yaptığımız ilk ameliyatın amacı; aslında dokuları kurtarmak ve daha hayati organlarını korumaktı. Şu an yapılan ameliyatla bunu sağladık. Ancak enfeksiyon açısından takip ediliyor. Hala enfeksiyon riskinin devam ettiği günlerdeyiz. Çok ciddi enfeksiyonu yok ama olma ihtimali var. Eğer enfeksiyon riski gerilerse bundan sonraki süreçte başka ameliyatlar onu bekliyor" dedi.
'10 GÜN İÇERİSİNDE İKİNCİ AMELİYAT YAPILABİLİR'
Prof. Dr. Özkan "Asiye'nin kafasında saçlı doku yok. Bunu onarmaya çalışacağız ama öncesinde maalesef köpekler hem çene kemiğini hem de yüz sinirlerine tahribat vermiş. Öncelikli tamir edilmesi gereken yüz sinirleri. Gözü korumamız, ağzının simetrisini sağlamamız gerekiyor, bu da yüz sinirleriyle oluyor. Bunu onarmamız gerekiyor. Eğer her şey yolunda giderse 10 gün içerisinde ikinci bir ameliyat yapılabilir" diye konuştu.
'AĞIZA GİDEN SİNİRLERDE TAHRİBAT VAR'
Asiye'nin yüz felci ve işitme kaybı riski olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özkan "Yüzün sinirleri birkaç dala ayrılıyor. Gözü koruyan, ağız köşesine giden sinirler var. Ağıza dal veren sinirlerde maalesef tahribat olduğu görülüyor. Şu an hala ödemden dolayı net bir şey söylemek kolay değil. 1-2 gün içerisinde daha çok netleşecek ama hissiyat bu yönde. Ağız köşesinin simetrisini sağlamak anlamında ameliyat yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Asiye'nin kulağının koptuğu söylentilerine açıklık getiren Prof. Dr. Özkan, "Kulağında tahribat vardı ama şu an için iyi" dedi.
Asiye'ye yapılacak ameliyat yöntemleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Özlenen Özkan "Balonla saçlı derisine yönelik girişim yapacağız ama enfeksiyon için tetikteyiz. Bunu yapmak için beklememiz gerekiyor. Yüz sinirleri için sinir yaması gerekecek. Sinir yamasıyla eğer arada defekt varsa onarmamız gerekecek" diye konuştu. Prof. Dr. Özkan "Asiye'nin anne ve babasıyla olması onun için yeterli. Biliyorsunuz çok küçük bir çocuk. Yabancılardan hoşlanmadığı bir dönemde ama genel durumu iyi. Anne ve babasıyla birlikte olmaktan mutlu. Herhangi bir sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.
'DÜNYADA HİÇBİR YERDE YOK'
Son dönemde 'kompozit doku nakli' denilince ilk akla Akdeniz Üniversitesi'nin geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Özkan, şöyle konuştu:
"Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle bunların hepsi mümkün. Dünyada hiçbir yerde yok. Bir hastanın bütün nakil parasını, devlet karşılıyor. Her aşamasında Sağlık Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanı'mızın çok büyük desteği var. Kompozit doku naklini 12 yıldır yapıyoruz. Kompozit doku naklinde üniversitemizde çok ciddi tecrübeler birikti. Doku nakli için mikrocerrahi gerekiyor. Mikrocerrahi deneyimimiz fazla olduğu için de tecrübemiz fazla. Sadece Türkiye değil, dünyanın her tarafından zor vakalar geliyor. Bu işi yaptıkça karşımıza daha zor vakalar çıkıyor, onlardan da iyi kötü bir şeyler öğreniyorsunuz. Yabancı hastalar da geliyor. Sağlık turizmi açısından ve Antalya açısından önemli bir unsur olarak görüyorum."
'YİNE FARKLI VAKALAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
2022 yılı hedeflerini aktaran Prof. Dr. Özkan, "Dünya ve insanlık için 2022 yılı sağlıklı, neşeli bir yıl olsun. Covid-19 ile mücadelemiz devam edecek. Yine farklı vakalar yapmaya devam edeceğiz. Laboratuvar çalışmalarımızı güçlendiriyoruz. Onlarla ilgili çalışmalar mevcut. İnşallah, birçok projemiz bittiği zaman karşınıza çıkarız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-01-02 10:34:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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