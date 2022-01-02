4 gencin motosikletle tehlikeli yolculuğu



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da motosiklete aynı anda binen 4 kişi, hem kendi canlarını hem diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Muratpaşa ilçesi, Kızılırmak Caddesi'nde kent merkezine giden plakasız motosikletin üzerinde 4 kişiyi görenler şaşırdı. Kask takmadığı görülen 15-18 yaş aralığındaki 4 kişiden birinin sürücü koltuğunda, diğer 3'ünün ise arkasında olduğu görüldü. Cep telefonu ile görüntülendiklerini fark eden kişilerden 2'si ellerini havaya kaldırdı, en arkadaki kişi de kendisini geriye doğru sarkıttı. Adnan Menderes Bulvarı'ndeki alt geçide girdiklerinde ise ortada yolculuk 2 kişi, ellerini kaldırıp oynamaya başladı. Bu sırada motosiklet sürücüsü, ayağa kalkarak bir süre aracı kullandı. 4 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Tehlikeli yolculuk ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-01-02 10:56:30



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