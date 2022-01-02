Dokumapark'a Avrupa Konseyi’nden ödül

‘DOKUMAPARK DoğaKültür ve Sanat Parkı’ Projesi Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye peyzaj ödülü kazandırdı. Başkan Hakan Tütüncü, “Bugüne kadar ulusal ve uluslararası 10 ödül kazanmış Dokuma Park, Avrupa Konseyi'nden aldığı bu yeni ödülle yakasına yeni bir rozet ve omzuna yeni bir yıldız taktı” dedi.

Bugüne kadar 10 ödülün sahibi olan Dokumapark’a, bir ödülde Türkiye ile birlikte 40 ülkenin taraf olduğu Avrupa Konseyi’nden geldi. Dokumapark alanındaki Pamuklu Dokuma Fabrikası’ndan kalan tüm yapıları, var olan peyzaj ve bitki dokusu ile birlikte koruyarak Antalya’ya kazandırmayı amaçlayan “DOKUMAPARK DoğaKültür ve Sanat Parkı” projesi, Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü’nde özel mansiyon ödülünü kazandı.



“Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü katılım süreci”

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki kurum ve kuruluşlara duyurusu yapılan 7. Dönem(20202021) Ulusal Aday Proje seçimine 6 proje katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün ilgili çalışanları olmak üzere öğretim görevlileri ve teknik personellerin yer aldığı bir değerlendirme komisyonu oluşturuldu. Söz konusu komisyon tarafından belirli kriterler göz önüne alınarak Antalya Kepez Belediyesi tarafından başvurulan “DOKUMAPARK DoğaKültür ve Sanat Parkı” Projesi Türkiye’yi temsil etmek üzere yarışmaya gönderildi.



“2022'ye ödülle giriyoruz”

Yeni yıla ödülle girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, açıklamalarda bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Türkiye ile birlikte 40 ülkenin taraf olduğu Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında düzenlenen "Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü" yarışmasında Türkiye'yi temsilen katıldığımız Belediyemizin DOKUMAPARK DoğaKültür Sanat Parkı projesi, mansiyon ödülünü kazandı. 40 Avrupa ülkesinden yüzlerce projenin yarıştığı bu saygın yarışmaya, Tarım Bakanlığı tarafından ülkemizi temsilen 6 Proje sunulmuştu. Projemizin ülkemize ödül kazandırması, 2021 Yılının son gününde, yıllar süren emeklerin sahibi bütün çalışma arkadaşlarımıza güzel bir yeni yıl hediyesi oldu. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası 10 ödül kazanmış Dokuma Park, Avrupa Konseyi'nden aldığı bu yeni ödülle yakasına yeni bir rozet ve omzuna yeni bir yıldız taktı. 2021'in son gününde gelen bu sevinçli haber, 2022 yılındaki yeni başarılarımızın müjdecisi olsun. Temennim budur. Başarılarla dolu bir sene diliyorum. Herkese mutlu yıllar “ diye konuştu.

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