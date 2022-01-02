Korkuteli yöresel ürünleri KORKOOP’ta satılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, yerelden kalkınma hedefiyle destek verdiği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP), Korkuteli İmrahor Mahallesi’ndeki Kadın Girişimciler Durağı’nda kadınların ürettiği birçok ürün de beğeniye sunuluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hem kooperatifçiliği hem de kadınların üretimini desteklemek amacıyla uygulayıcısı olduğu BAKA destekli 'Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar' projesinde kadınlar üreterek kazanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi KORKOOP üyesi kadınlar, Korkuteli İmrahor Mahallesi’ndeki ‘Kadın Girişimciler Durağı’nda meşhur Korkuteli tarhana çorbasının satışını yapıyor.



“Yörük çadırında kahvaltı”

KORKOOP üyesi kadınların sezonda ürettikleri tarhana, ‘Anne eli lezzeti’ ile pişirilip satışa sunuluyor. Tesiste, Korkutelili kadınların kendi ürettiği reçeller, zeytin, kuru tarhana, salça, turşu, baharat çeşitleri, un, salamura yaprak, pekmez çeşitleri, bal, erişte, bakliyat, kurutulmuş meyve çeşitleri el emeği ürünlerinin satışı da yapılıyor. KORKOOP üyesi kadınlar rezervasyon ile gruplar için de yemek hizmeti sunuyor. Tesiste serpme kahvaltı, gözleme, bazlama gibi ürünlerde hizmete sunuluyor.



“Yeni üretim projeleri geliyor”

S.S. Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) Başkanı Dudu Kocabaş, kısa süre önce hizmete açtıkları Kadın Girişimciler Durağı’na ilginin büyük olduğunu belirterek, “Birçok ürün üretiyoruz. Yeni üretim projelerimiz meyve verme aşamasına geldi. Daha önce belediyeden sosyal yardım desteği alan, hiçbir ekonomik gücü ve mesleği olmayan kadınlar artık kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Tesislerimiz arttıkça çalışan kadın sayımız da artacaktır” dedi.

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