Profesörden denizdeki şişeden çıkan keçe için, 'bu nedir, bilen varsa yazsın' paylaşımı



Hasan ALAYBEYOĞLU/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da öğrencileriyle su altı dalışı yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz dibindeki bir şişeden çıkan ve saati andıran sembolle yazıların bulunduğu keçeyi, 'Bu nedir, bilen varsa yazsın' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle Yavuz Özcan Parkı'ndaki Kadın Yarı açığında daldı. Prof. Dr. Gökoğlu, dalışta, bir poşetle özenle sarılmış şişeyi fark eden öğrencisinin yanına gitti. Şişenin kapağının açılmasıyla içinden çıkan keçeyi gören Prof. Dr. Gökoğlu, üzerinde saate benzer sembol ve yazıların bulunan keçeyi su altı kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri, 'Bunu bilen var mı?' notuyla sosyal medya hesabında yayınlayan Prof. Dr. Gökoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biz, zaman zaman falez altlarına dalışlar yaparız. Dalışlarımızda çok ilginç şeyler görürüz. Bazen atılmış bir silah, mermi, muskalar, bisiklet, üzerinde dualar yazılı paralar, içindeki paraları alınmış cüzdanlar, banka kartları, kimlik kartları, takma dişler, cep telefonları, televizyon, müzik aletleri, poşetler içerisinde bilmediğimiz şeyler, bazen de aklınıza hiç gelmeyen şeyleri görürüz su altında. En çok karşılaştığımız şeylerden biri de üzerinde anahtarı bulunan ağzı açık atılmış asma kilitlerdir. Memlekette at yok ama nal da görüyoruz. Ne anlama geldiğini biliyoruz. Videoda gördüğünüz şey bir poşetle denize atılmış, içerisine özenle sarılmış bir şişe vardı. Sanki bir yağa da bulaştırılmış. Ben bu tür şeylere dokunmamaya çalışırım. Belki de çekindiğim için. Bir kız öğrencimiz bunu açtı. Videoda çukurun içindeki şişe, bahsi geçen şişedir. Şişe de özenle kapaklanmış. Üzerinde saate benzeyen resim ve bu yazılar nedir? Hangi dilde yazılmıştır? Bu büyü mü, bilen varsa altına yazsın."DHA-Genel Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU

2022-01-02 17:30:06



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