Domuz saldırısı sonucu 50 metre yükseklikten düşüp öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA´nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte ava giden A.T. (57), domuz saldırısı sonucu dengesini kaybederek, kayalıklardan düştü. 50 metre yükseklikten düşen A.T:, hayatını kaybetti.

Olay saat 17.30 sıralarında Alanya´nın Toslak Mahallesi´nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıkan A.T., bir domuzun saldırması sonucu dengesini kaybederek 50 metre yükseklikten kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, A.T.´nin hayatını kaybettiğini belirledi. A.T.´nin cansız bedeni AKUT ekipleri tarafından kayalıklardan indirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-01-02 19:41:14



