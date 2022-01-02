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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Domuz saldırısı sonucu 50 metre yükseklikten düşüp öldü

DHA

Domuz saldırısı sonucu 50 metre yükseklikten düşüp öldü


Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA´nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte ava giden A.T. (57), domuz saldırısı sonucu dengesini kaybederek, kayalıklardan düştü. 50 metre yükseklikten düşen A.T:, hayatını kaybetti.
Olay saat 17.30 sıralarında Alanya´nın Toslak Mahallesi´nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıkan A.T., bir domuzun saldırması sonucu dengesini kaybederek 50 metre yükseklikten kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, A.T.´nin hayatını kaybettiğini belirledi.  A.T.´nin cansız bedeni AKUT ekipleri tarafından kayalıklardan indirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-01-02 19:41:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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