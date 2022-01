Turizmci Cömertoğlu: “2022 yılında turizmden tarihi bir ciro elde edebiliriz” Delphin Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Cömertoğlu: "Borsa içinde ayrı bir turizm endeksi kurulmalı" "Finans kuruluşlarının en güvenli limanı turizmdir”

Delphin Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Cömertoğlu, turizm sektörünün ülke ekonomisine katkısının iyi anlatılmadığını belirterek borsa içinde ayrı bir turizm endeksi kurulması gerektiğini ifade etti. Cömertoğlu, “Türkiye ve Türk turizmciliği global bir kriz olmasından ve bir rekabet unsuruyla, baskısı olmadığından dolayı fiyatlarını çok ciddi rakamlarda düşürmedi aksine arttırdı. Dolayısı ile artmış olan fiyatlarla aynı misafir sayısı 2022 yılında bize tarihi rekor sayılabilecek bir ciro elde ettireceği kanaatindeyim” dedi.



“Pandemi sonrası 2 senaryo hazırlamıştık”

Pandemi sonrası turizm sezonu için 2 senaryo hazırladıklarını belirten Tolga Cömertoğlu, “Delphin ailesi olarak 2020 pandemi yılından sonra 2021 yılı için iki tane senaryo hazırlamıştık: birisi çok kötü, tamamen kapanma senaryosu ikincisi de orta kararda mütevazi bir sezon senaryosuydu. Çok iyi bir sezona asla hazırlık yapmadık ve bunun senaryosunu da çıkarmadık. Çünkü bir anda pandeminin arkasından işlerin derhal düzene girebileceği ve herkesin koştura koştura tatile çıkacağını ya da bütün kısıtlamaların biteceğini düşünmedik. Dolayısıyla bizim hazırlamış olduğumuz ortalama senaryonun da üzerinde güzel geçen bir sezondan çıktık. Öte yandan, her ne kadar beklentimizin üzerinde bir senaryo ile karşılaşmış olsak da Delphin Grubu olarak 2019 yılına göre geceleme sayımız yüzde 46,12, oda başına gelirimizse yüzde 38,67 oranında düştü” dedi.



"2020 pandemi kriziydi”

2020 yılında dünyadaki tüm otellerin kapanmaya gittiğini belirten Cömertoğlu, “2020 yılı bir pandemi kriziydi, normal bir kriz yılına benzemiyordu. Sadece Türkiye, Antalya resort otelciliği değil Dünyadaki tüm turizm kuruluşları tamamen ve kısmi kapanmaya gittiği için bir rekabet unsuru veyahut baskısı altında fiyatlarımızı indirmek zorunda kalmadık. Dolayısıyla hem bizde hem de genel olarak turizm sektöründe 2021 fiyatlamaları 2019’un üstünde yapıldı.” diye açıklayan Tolga Cömertoğlu, buna karşın bazı pazarlardan hiç misafir ağırlanamadığına dikkat çekti. Cömertoğlu, “Örneğin 2021’in büyük bir kısmında İngiltere pazarı tamamen kapalıydı. Antalya ve resort bölgelerinde ilk başta yer alan ülkeler 2019 yılında Almanya, Rusya, İngiltere, Romanya, Hollanda ve İsviçre iken 2021 yılında bu sıralamada İngiltere yerini Polonya ve Hollanda’ya kaptırdı. 2021 yılında Delphin Otellerini ve resort otelleri en çok tercih eden ülkeler sırasıyla Almanya, Rusya, Romanya, İsviçre, Polonya, Türkiye ve Hollanda oldu” diye konuştu.



“2022 yılında tarihi bir ciro elde edebiliriz”

2022 yılında tarihi bir ciro elde edilebileceğine değinen Cömertoğlu, “2022 yılının hem ciroda hem de gecelemede tarihi 2019 sezonumuza eşit olacağına dair kanaatlere bende katılıyorum ama geçmiş yıllardan gördük ki hiçbir zaman büyük ve erkenden konuşmamak lazım. Sadece bölgesel değil günü geldiğinde global krizler de yaşayabiliyoruz. Maalesef 21. yüzyıl bize bunları test ettiriyor. Benim şahsi görüşüm de 2022 yılında 2019 yılındaki ziyaretçi sayısını yakalayabileceğimiz yönünde. Fakat 2019 misafir sayımızı yakalarsak cirolarımızın ve karlılığımızın 2019’dakinden daha fazla olacağı kanaatindeyim. Çünkü bir önceki sorunuzda da cevap verdiğim üzere Türkiye ve Türk turizmciliği global bir kriz olmasından ve bir rekabet unsuruyla, baskısı olmadığından dolayı fiyatlarını çok ciddi rakamlarda düşürmedi aksine arttırdı. Dolayısı ile artmış olan fiyatlarla aynı misafir sayısı 2022 yılında bize tarihi rekor sayılabilecek bir ciro elde ettireceği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.



“Finans kuruluşlarının en güvenli limanı turizmdir”

Kriz yılında dahi borcunu ödemeye devam eden turizm sektörünün güvenli liman olduğunu ifade eden Cömertoğlu, “Esasında tüm finansman enstrümanlarının, Türkiye’deki ve Dünyadaki birçok yatırım enstrümanlarının ve kuruluşların en güvenli limanı olabilecek sektör turizmdir. Ülkemize döviz getirisi sağlayan ve elde ettiği gelirin yalanında yüzde 12’si ithalata bağlı olan turizm, özellikle güncel konjonktürde ülke ekonomisi için hayatı önemde. Turizmden elde edilen dövizin yüzde 88’i ülke içinde kalmakta ve harcanmakta. Turizm gayrimenkulleri verilecek her türlü krediye veya borsada kurulacak bir turizm endeksinde en yüksek kapital ve ipotek değerine sahiptir. Bugün oteller 23 masa, 45 bilgisayardan ibaret değildir. Çok ciddi gayrimenkullerin ve arazilerin üzerine, çok ciddi rakamlarla yapılmış demirbaş varlıklara sahiptir. Dolayısıyla belirtmek isterim ki turizm sektörü finans kuruluşlarının ve yatırımcıların, hele ki son günlerde, en güvenli limanıdır” diye konuştu.



“Turizm sektörünün çalışanları cabbardır”

Turizm sektörünün daha önce yaşanan krizlerdeki performansını gören yerli ve yabancı ortaklı bankaların sektöre yardımda bulunduğunu ve borçlarını yapılandırdığını kaydeden Tolga Cömertoğlu, “Turizm sektörünün çalışanları cabbardır, yüreklidir. Atlattığımız ilk kriz 20192020 Covid krizi değildir. Bundan hemen önce en yakın kriz 2016’daki yaşadığımız Rus uçağının düşürülmesi ve ülkeler arası siyasi gerilim krizleridir. 2016 2017 senelerinden bu krizde neredeyse cirosunun yüzde 5060’ını kaybeden turizmci 2018 senesinde, 2015’in cirosunu yakalayıp 2019’da tarihi gelir seviyesine ulaşmıştır. Bundan daha önce Körfez Savaşı, deprem ve terör krizlerini yaşamış olan turizm sektörü, her büyük krizden sonraki sene bir önceki seneyi yakaladığı gibi 2 sene içerisinde de rekorlar kırmıştır. 2020 yılında gördük ki, küresel ve bölgesel krizleri turizmden daha hızlı atlatan bir sektör yoktur. Bu artık bankacılar, finans kuruluşları ve yatırımcılar tarafından da görülmüştür” şeklinde konuştu.



“Krizlerden rekorlarla çıkacak bir turizm endeksi”

Bankacılık ve yatırım sektörlerinin akıllı davranmasıyla, bundan sonra turizm sektörünün finansal krizi yaşayacağını veya bunu sorun edeceğini düşünmediğini dile getiren Tolga Cömertoğlu, turizm sektörünün tek finans kaynağının hala bankalar ve nadir yatırım şirketleri olduğunun altını çizdi. Cömertoğlu, “Artık borsamızda sadece turizm sektörüne özel bir turizm endeksi kurulmalıdır. Emin olun ki böyle bir endeks kurulursa Türkiye’nin karşılığı ipoteksel ve gayrimenkul olarak da çok kuvvetli krizlerden koşarak, savaşarak, rekorlarla çıkacak, güven veren bir endeksi olacaktır” ifadelerini kullandı.



“Takibe düşen kredilerin büyük bölümü İstanbul merkezli turizm şirketlerinin turizm adına çekip başka alanlarda kullandığı krediler”

Turizm sektörünün kullandığı kredilerle bu kredilerin içinden takibe takılanların oranı ile turizm sektörünün ülkeye kazandırdığı döviz girdisine ilişkin detaylar paylaşan Cömertoğlu, Birincisi; 2021 yılının 11 aylık döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nde turizme açılmış kredilerin toplamı 191 milyar 854 milyon lira. Bu kadar büyük krizlere, tamamen kapanmalara, 2016’daki siyasal ve ülkeler arası krizlere rağmen sektörün takibe düşen kredi tutarı 8 milyar 262 bin lira yani yüzde 3,23. Türkiye’de bankalarla ve yatırım şirketleriyle çalışan sektörler arasında kredilerinin sadece yüzde 3,23’ü takibe düşen başka bir sektör yoktur. Bu yüzde 3.23’lük oranın büyük kısmı İstanbul merkezli turizm firmalarının turizm adı altında çekip diğer çalıştığı sektörlerde kullandığı kredilerin geri dönmemesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla turizm sektörü neredeyse yüzde 99’u düzgün bir şekilde ödenen bir kredi tablosuna sahiptir . Bu öyle bir önem göstermektedir ki krizlerde bile borcuna sadık, finansal yapısı kolay yıkılmayan ve ipotek karşılığı ciddi gayrimenkulleri olan turizm sektörü esasında Türkiye’nin en önemli ticaret ve ihracat unsurlarından biridir” şeklinde konuştu.



“Turizm candır”

Turizm sektörünün 2021 yılında Türkiye’ye 2529 milyar dolar döviz girdisi sağlayacağını ve bunun yüzde 88’i ülkede kalacağını belirten Cömertoğlu, “Rekor senemiz olan 2019’da turizm ülkemize 51 milyar 747 milyon dolar döviz girdisi sağlamış ve bunun yüzde 88’i ülkemizde kalmıştır. Evet sanayimiz, tekstilimiz, başka ihracat alanlarımız da güçlüdür ama turizm haricindeki her türlü ihracat sektörü ve unsuru maalesef hammadde bağımlılığından dolayı ülkeye girdi sağladığı dövizin neredeyse yüzde 65’ini hammadde ithalatı için yeniden yurtdışına gönderiyor. Bu anlamda turizm candır. Bizler, maalesef turizmciler öncelikle turizmi kendi halkımıza anlatmalıyız. Geçmiş günlerde o kadar çok gördük ki aşılama sırasında turizme verilen öncelik veyahut sokağa çıkma yasağında turistlerin muaf tutulması, turizmin ülkemize faydasını bilmeyen, halkamız tarafından haklı olarak tepkiyle karşılandı. Bu neyi gösteriyor? Bırakın dışarıyı, biz turizmin önemini daha ülkemizde vatandaşımıza, ekmeğimizi paylaştığımız kendi insanımıza anlayamamışız” dedi.



“Paramız neden yabancı çalışana gitsin?”

Asgari ücretteki artışın turizm sektörüne etkileri ile ilgili de değerlendirme yapan Tolga Cömertoğlu, 2021 yılında 4 bin 975 lira olan turizmdeki Ücret ortalamasının 2022 yılında 8 bin 64 liraya yükseleceğini söyledi. Cömertoğlu, “Asgari ücret ile çalışan arkadaşlarımız eğer işsiz kalırsa, Türkiye’deki bu asgari ücret artışına en hızlı yanıtı vererek istihdam oluşturabilecek olan sektör turizmdir. Türk Turizmi bir türlü 12 aylık düzenli çalışma sistemine geçemiyor ama şu unutulmamalı; her türlü krizde ve önümüzdeki günlerde iş arayışının arttığı olabilecek bir durumda turizmcinin kapısı bütün vatandaşlara açıktır. Türk turizmi yıllardır yurt dışından cüzi oranda çalışan getiriyor. Niye bizim paramızı elle paylaşalım? Niye turizm gelirinin yüzde 88’i yerine yüzünde 95’i ülkemizde kalmasın? Onun için benim düşüncem herhangi bir işsizlik artışı durumunda ki ümit ediyorum olmasın, lütfen devletimiz ve biz ticari unsurlar hep beraber el ele verip işlerini kaybeden arkadaşlarımızı turizm sektörüne kazandırmak için elimizden geleni yapalım. Her zaman söylüyorum Türk turizmi esasında ülke ticaretinin kahramanıdır” açıklamalarında bulundu.

