CW Enerji Almanya’daki bayi ağını genişletiyor

At arabalı seyyar torbacılar yakalandı

Güneş enerji sektöründe yaptığı anahtar teslim projelerle öne çıkan CW Enerji, CW Energy Germany AG adıyla bayi ağını genişletiyor. Konu hakkında konuşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “CW Enerji olarak CW Energy Germany AG adıyla Türkiye’deki gücümüzü Avrupa’ya taşımak istedik. Yaptığımız küçükbüyük proje ve uygulamalarla da bunu tüm Avrupa’ya ispatladık. Her geçen yıl gücümüze güç katarak ilerlediğimiz bu yolda, kaliteli ürünlerimizi Avrupa’yla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

CW Enerji olarak, karbon ayak izini azaltmak için özverili çalışmalarda bulunduklarını belirten Tarık Sarvan, “Karbon ayak izini sıfırlamak sadece güneş enerjisini kurmak ve yenilenebilir enerjiyi kullanmakla olmuyor. Bizler fabrika binamızı kurarken bile, daha uygunu başka şehirlerde olmasına rağmen camı, mobilyayı, alüminyumu, betonu, tuğlamızı bulunduğumuz bölgedeki sanayideki komşularımızdan aldık. Her şeyimizi yakınımızdan seçtik. Böylece de en az karbon ayak izi bırakan fabrikalardan biri olduk” dedi.



“Daha az karbon ayak iziyle Avrupa’da santraller kuracağız”

Uzak Doğu ülkelerine göre Avrupa’ya daha yakın mesafeye sahip olduklarını söyleyen Tarık Sarvan, “Türkiye konumu gereği Avrupa’ya, Uzak Doğu ülkelerinden daha yakın olduğu için hedefimiz daha az karbon ayak iziyle Avrupa’da santraller kurmak olacaktır. Buradaki amacımız, dünyada karbon ayak izini silerken, daha yakın mesafelerdeki ürünleri santrallerimizde, evlerimizde, iş yerlerimizde kullanarak bunu taşıyan araçların daha az fosil yakıt yakmasını sağlamaktır. Bütün ham madde tedariki daha yakın lokasyondan geleceğinden dolayı daha az fosil yakıt, nakliyede kullanılacak ve karbon ayak izi azalacaktır” diye konuştu.



“Yeni oluşumlarla büyük hedefler”

Avrupa’daki yeni oluşumlarıyla daha da büyük hedeflere adım atmaya hazırlandıklarının altını çizen Tarık Sarvan, “Verdiğimiz bayiliklerimizin yanı sıra el sıkışacağımız yeni bayilerimizle gücümüze güç katarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu yolda bizimle yürümek isteyen bayi adaylarımızın da katkısıyla daha da güzel işlere imza atacağız. Güneş enerji sektöründe yaptığımız işlerle de bayilerimizle birlikte Avrupa’da ses getireceğimizin inancındayım. Ailemizin bir parçası siz de olabilir, hedeflere birlikte koşabiliriz. Güneşin olduğu her yerdeyiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.