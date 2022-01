Ev ve eşyaları küle döndü, yeni çektiği maaşını kurtarmak için alevlerin arasına atladı Maaşları dahi her şeyini kaybeden aile, geceyi dışarıda geçirdi Küle dönen ev drone ile havadan görüntülenirken, evini gördükçe gözleri dolan anne, “Giyecek elbisemiz dahi kalmadı” dedi Semire Dürgen: Eşim ve oğlum maaşlarını yeni alıp yastığın altına koymuştu. Eşim içeriye koşup onları kurtarmak istedi”

Antalya’da dün gece çıkan yangın sonrası evleri küle dönen 4 kişilik aile, evlerinin yanı sıra tüm eşyalarını kaybetti. Eşyalarını kurtarmak isterken yüzü, kafası ve kollarında yanıklar oluşan babanın, kendi ve oğlunun daha bir gün öncesi aldığı maaşlarını kurtarmak için alevlerin içerisine kendini attığı ortaya çıktı. Felaketin boyutu gündüz drone ile havadan görüntülenirken, evinin halini gördükçe gözleri dolan 2 çocuk annesi Semire Dürgen, “Eşim ve oğlum maaşlarını yeni alıp yastığın altına koymuştu. İçeriye koşup parayı kurtarmaya çalıştı. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Ne varsa hepsi yandı. Giyecek elbisemiz dahi kalmadı” dedi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklar Mahallesi 4402 sokak üzerinde bulunan Cemil Dürgen’e ait gecekonduda çıktı. İşe gitmek için elektrikli ısıtıcıyı açan Dürgen, eşi Semire, oğulları Kadir ve Semir Miçooğulları birlikte bahçeye çıktı. Bu sırada bir anda evinin alevlerin sardığını gören aile, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin bir anda evi sarması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cemil Dürgen, içeride yanan eşyalarını kurtarmak için eve girmeye çalıştı. Bir süre sonra sokağa gelen itfaiye ekipler, yangına müdahalede bulundu. Alevler 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dürgen ailesi, yangında evlerini ve tüm eşyalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.



“Ben bittim abi”

Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen Cemil Dürgen, “İşe gidecektim, elektrikli ısıtıcıyı açmıştım. 5 dakika içerisinde, ne oldu, bitti anlayamadım. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim abi. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim” dedi.

Oğluyla birlikte hastaneye kaldırıldı

Kafası ve ellerinde yanıklar oluşan Cemil Dürgen ile dumandan etkilenen Kadir Miçooğulları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, eşi Semire Dürgen ve diğer oğlu Semir Miçooğulları kontrol amaçlı ambulansa alınıp tedavi edildi.

Olay sonrası, başı, yüzü ve kollarında yanıklar oluşan Cemil Dürgen, Kepez Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi plastik cerrahi bölümüne sevk edildi. Cemil Dürgen’in tedavisinin sürdüğü belirtilirken, aileden anne ve çocukları, geceyi evlerinin hemen yanında yaktıkları sobanın başında geçirdi.

Yangının boyutu havadan görüntülendi

Yangının boyutu ise gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Evin içerisindeki tüm eşyaların yandığı gözlenirken, küle dönen ev havadan drone ile görüntülendi.



“Hiçbir şeyimizi kurtaramadık”

Evinin halini gördükçe gözleri dolan 2 çocuk annesi Semire Dürgen, olay anını şu sözlerle anlattı:

“Mutfakta bulaşık yıkıyordum. Çay yapmak için su ısıtıcıyı açmıştım, ondan duman çıkıyor sandım. Daha sonra bir baktım içerisi dumanla dolmuş. Eşimin yanına gidip ona söyledim. Kapıyı açtığı gibi alevler yüzüne doğru vurdu. İçeriden zor çıktı o anda. Alevler bir anda bütün evi sarmaya başladı. Kendimizi dışarı zor attık. Ne kurtarabilirsek diye evin içine girmeye çalıştık. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Ne varsa hepsi yandı. Giyecek elbisemiz dahi kalmadı. Birkaç gün kabullenirlerse komşulara sığındık. Ondan sonrası ne yapacağımızı bilmiyoruz.”



“Maaşlarını yeni almışlardı”

Eşi ve oğlunun maaşlarını henüz 1 gün öncesi aldığını belirten Dürgen, “Eşim ve oğlum maaşlarını yeni alıp yastığın altına koymuştu. Eşim içeriye koşup parayı kurtarmaya çalıştı. Benim de 800 TL vardı o da yandı. Küçük çocuğun altınları vardı, doğum gününde takılan, onlar da gitti. Eşimin durumu hiç iyi değil, önce hastaneye 34 saat yattı, oradan Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gönderildi. Plastik cerrahinin görmesi gerekiyormuş. Yüzünde ve kollarında yanıklar var” diye konuştu.

Zor durumda olduklarını da sözlerine ekleyen Dürgen “Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yardım eli uzatılırsa mutlu oluruz. Ne para var ne eşya. Bütün her şey yandı. Açıkta kaldık” ifadelerini kullandı.

“1 kuruşumuz bile yok”

Yangında dumandan etkilenen Kadir Miçooğulları ise şunları söyledi: “Ne kadar uğraşsak da komple yanmaya başladı. O telaşla hiçbir şey yapamadık. Benim 5 bine yakın bir birikimim vardı. Yastığın altındaydı ama hepsi yanmış. Paraya dair şuan 1 kuruşumuz bile yok, mağduruz. Babamın da maaşı yandı, benim de yandı. Üstümdeki giydiğim kıyafet bile yırtık.”

