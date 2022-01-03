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66 farklı ülke vatandaşı sağlık turizminde Akdeniz Üniversitesi'ni seçti Rektör Özkan: “Sağlık turizminde yükselişteyiz” AÜ Üniversite Hastanesi sağlık turizminde 2021 yılında 2020’ye kıyasla yüzde 142 artış yakaladı

İHA

66 farklı ülke vatandaşı sağlık turizminde Akdeniz Üniversitesi'ni seçti Rektör Özkan: “Sağlık turizminde yükselişteyiz” AÜ Üniversite Hastanesi sağlık turizminde 2021 yılında 2020’ye kıyasla yüzde 142 artış yakaladı

Akdeniz Üniversitesi’nin sağlık turizminde her geçen gün yükselen bir ivmeye sahip olduğunu söyleyen Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 2021 yılında sağlık turizmi hasta sayısında geçen yıla kıyasla yüzde 142 oranında artış yaşandığını açıkladı.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan sağlık turizmi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akdeniz Üniversitesi olarak sağlık turizminin öneminin farkında olduklarını ve sağlık turizmini geliştirmeye yönelik projelere öncelik verdiklerini söyleyen Rektör Özkan, Covid19 pandemisine rağmen geçen yıllarla kıyaslandığında sağlık turizminde artış yakaladıklarını ifade etti. Rektör Özkan, “2021 yılında üniversitemiz hastanesinde 2 bin 660 yabancı hastaya sağlık hizmeti sunduk. Geçen yıla kıyasla artış yüzde 142, bir önceki yıla kıyasla ise yüzde 225 oldu. Hastalarımızın yarısından fazlası Rusya, Ukrayna ve Kazakistan gibi Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden tedavi için hastanemize geldi. Toplamda ise ABD’den Senegal’e, Almanya’dan Lübnan’a kadar 66 farklı ülkenin vatandaşları tedavi için bizi tercih etti” dedi.

“Dünya Türk doktoruna güveniyor”
Akdeniz Üniversitesi’ne gelen hasta dağılımına göre hemen her bölümde hasta sayısının arttığını belirten Rektör Özkan, “Başta Tıbbi Onkoloji olmak üzere benim de branşım olan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Nöroloji, Gastroenteroloji, Hematoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji gibi Acil dışı branşlarda tedavi gören yabancı hasta sayısı ciddi oranda arttı. Sadece Onkoloji branşında hizmet verilen hasta sayısı 408 oldu. Bu sayılar ve oranlar sağlık alanında dünyada bize duyulan güveni gösteriyor. Türk doktoruna, buradaki hizmete dünya güveniyor.” şeklinde konuştu. Pandemi koşullarında ulaşılan sayıların gelecek konusunda beklentiyi artırdığının altını çizen Rektör Özkan, “Covid19 sonrası yeni normalleşme sürecinde sağlık turizmi konusunda koyduğumuz hedeflere ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Sağlık turizmi canlılığını ülkemize çekmek için birlikte çalışmalıyız”
Dünyada 1 milyonun üzerinde kişi tedavi amaçlı seyahat ettiğini ifade eden Rektör Özkan, “Hepimizin ortak amacı 100 milyar dolar olarak ölçülen sağlık turizmi pastasında ülkemizin payını artırmak olmalıdır. Singapur ve Malezya başta olmak üzere sağlık turizmine erken başlamış ülkelerle rekabet ederek, sağlık turizmi canlılığını ülkemize çekmek için birlikte çalışmalıyız” dedi. Rektör Özkan ayrıca Arap pazarının potansiyelinin de daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Antalya’nın sağlık turizminde marka olma potansiyeline sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, bunun için atılması gereken adımların başında Sağlık, Kültür ve Turizm, Hazine ve Maliye Bakanlıkları ile YÖK’ün ortak çalışmasıyla gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması gerektiğini söyledi. Rektör Özkan, “Ülkemizin 2023 hedefleri arasında tıbbi tedavi amaçlı gelen ziyaretçi sayısının 1 buçuk milyona, sağlık turizmi gelirinin ise 10 milyar dolara ulaşması var. Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu yıl 10 aylık dönemde tedavi amacıyla gelen 718 bin yabancı hastaya sağlık hizmeti sunduk. Potansiyelimizin pek azını kullanarak bu sayılara ulaşmamız, bu hedeflerin çok da uzak olmadığını gösteriyor. Biraz emek verirsek çok önemli sayılara ulaşabiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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