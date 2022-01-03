İtfaiye eri Betül'e Antalyalılardan tam not

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, tramvay hattındaki bilet satış gişesinde çıkan yangını söndürmek için uğraş veren itfaiye eri Betül Erdal, çevrede toplanan kalabalık tarafından alkışlandı.

Muratpaşa ilçesi Tarık Akıltopu Caddesi'ndeki tramvay hattında bulunan gişede, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Gişeden duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, 1,5 saatin ardından tramvayın altyapısında başladığı belirtilen yangını söndürdü. Yangını söndürmek için çabalayan itfaiye eri Betül Erdal ise çevrede toplanan kalabalık tarafından alkışlandı. Erdal'ın yüzü ise söndürme çalışmaları sırasında is nedeniyle simsiyah oldu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-01-03 15:54:43



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