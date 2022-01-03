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Piyangoda 12 milyonluk ikramiyenin iki talihlisi Antalya'dan

DHA

Piyangoda 12 milyonluk ikramiyenin iki talihlisi Antalya'dan


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)MİLLİ Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 12 milyon liralık ikinci büyük ikramiye, 2 çeyrek bilete çıktı. 2683183 numaralı biletler, Antalya Kepez ve Muğla Bodrum'da satıldı. 4552864 numaralı biletler ise yine Antalya Kepez ve Zonguldak Ereğli'de talihlilerini buldu.
Milli Piyango Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları A.Ş. (Sisal Şans) tarafından, 31 Aralık 2021 akşamı yapılan yılbaşı özel çekilişinde ikinci büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden ikisi, Antalya'da satıldı. Kentte büyük heyecan yaratan ve herkesin merak ettiği talihliler henüz ortaya çıkmazken, 2 ayrı kombinasyonda çekilen şanslı biletlerden biri, bayilerden Yalçın Sayar'ın standında satıldı.
33 yıldır bu işi yaptığını belirten Yalçın Sayar, yılbaşı özel çekilişinde 12 milyon TL'nin isabet ettiği çeyrek biletlerden biri olan 4552864 numaralı bileti, kendisinin sattığını söyledi. Sayar, diğer çeyrek biletin ise Zonguldak Ereğli'de satıldığını belirtti.
2683183 numaralı diğer şanslı rakamın biletlerden birinin de yine Antalya Kepez'de satıldığına dikkat çeken Yalçın Sayar, bu biletlerden birinin de Muğla Bodrum'da sahibini bulduğunu ifade etti. Önceki yıllarda 1992 ve 2011'de 2 kez büyük ikramiyeyi sattığını belirten Sayar, "Son olarak 2017 yılında 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek bileti yine ben satmıştım" dedi.
'UMARIM TALİHLİ PARAYI İYİ DEĞERLENDİRİR'
4 yıl aradan sonra ikinci büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satmanın gururunu yaşadığını belirten Yalçın Sayar "Bundan benim de bilgim yok. Saha sorumlumuz beni 2 saat önce arayınca öğrendim. Şanslı kişiye hayırlı olsun diyorum. Antalya'da çıkmış olması, bizler için de gurur verici. Umarım, talihli parayı iyi değerlendirir. İnşallah, ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Büyük ikramiye kazananlardan ziyaretime gelenler oldu. Ama beklediğimiz görüntü olmadı. Beklenti, tabii ki oluyor. Böyle büyük ikramiye çıkınca alışılagelmiş bir beklenti ister istemez oluyor. Ama inşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Şu dar günlerde gelip de ziyaret ederse kendisi ile tanışmak isterim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2022-01-03 16:26:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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