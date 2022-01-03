Antalyasporlu yüzücü Albayrak'tan 3 yeni Türkiye rekoru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyasporlu yüzücü Albayrak'tan 3 yeni Türkiye rekoru

İHA

Antalyasporlu yüzücü Albayrak'tan 3 yeni Türkiye rekoru

2930 Aralık 2021 tarihleri arasında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda birçok büyük kulübün katılımıyla gerçekleşen Türkiye Şehitkamil Turkcell YıldızGençAçık Yaş Uzun Kulvar Milli takım seçmelerine Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Caner Canıtez'in kafile başkanlığını üstlendiği 8 kız, 8 erkek toplam 16 sporcudan oluşan ekip 60 yarışa katılım sağladı. Müsabakalarda, Antalyaspor Yüzme takımının rekortmen sporcusu Emir Batur Albayrak, 3 yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Multinations Yıldız Milli Takım ve Gençler Alternatif Milli Takım seçme niteliği taşıyan yarışlarda belirlenen kriterleri yerine getirebilen Antalyasporlu sporculardan bazıları milli takım altyapı kadrolarına bir adım daha yaklaştı. 2 gün süren seçmelerde toplamda 4 yarışta mücadele eden Antalyaspor Yüzme takımının rekortmen sporcusu Emir Batur Albayrak, 3 yeni Türkiye rekorunun sahibi olarak rekortmenliğini perçinledi. 14 Yaş Erkekler kategorisinde yarışan Emir Batur Albayrak, 200 metre serbest stilde 01:55.26 derecesi ile 400 metre serbest stilde 03:59.60 derecesi ile ve 800 metre serbest stilde 08:13.49 derecesi ile toplamda 3 Yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ALKÜ Hastanesi kurulması yolunda büyük adım Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
YEREL HABERLER ALKÜ Hastanesi kurulması yolunda büyük adım Sağlık ...
Piyangoda 12 milyonluk ikramiyenin iki talihlisi Antalya'dan
YEREL HABERLER Piyangoda 12 milyonluk ikramiyenin iki talihlisi ...
Antalyaspor'un hedefi Süper Kupa'yı Antalya'ya getirmek
YEREL HABERLER Antalyaspor'un hedefi Süper Kupa'yı Antalya'ya ...
TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov, cezasız kalmadı Jandarma ekiplerinin önünde motosikleti tek teker kaldırdılar, cezadan kaçamadılar Jandarmanın önünde trafiği tehlikeye atan gençlere 17 bin lira ceza TikTok’çu gençlerin ehliyetleri süresiz iptal edildi
YEREL HABERLER TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov, cezasız ...
ATSO Başkanı Çetin: “Güven veren bir enflasyonla mücadele programı açıklanmalı”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: “Güven veren bir enflasyonla ...
İtfaiye eri Betül'e Antalyalılardan tam not
YEREL HABERLER İtfaiye eri Betül'e Antalyalılardan tam not
Ukraynalı genç kadın kaldığı apartta ölü bulundu Birkaç gündür haber alınamayan kadın kapıyı açmayınca çilingir çağrıldı Odada çok sayıda boş içki şişesi, ilaçlar ve yiyecek bulundu
YEREL HABERLER Ukraynalı genç kadın kaldığı apartta ölü ...
MS hastalığına ünlü etkisi Nöroloji Uzmanı Dr. Özden Yener Çakmak: "20-40 yaş aralığında bu hastalık daha sık görülüyor" "Hastalık eskiden 100 binde 30,40 kişide görülürken, şu anda 60,70 kişiye yükseldi" "MS hastalarının covid aşısı olmasında sakınca yok" "Ünlü MS hastaları, vatandaşların doktorlara ulaşmasını sağladı" "MS ölüm riski olan, hastanın hayat süresini kısaltan hastalık değil, erken tanı ve etkin tedavilerle hastalar tamamen normal insanlar gibi yaşamlarına devam edebiliyorlar”
YEREL HABERLER MS hastalığına ünlü etkisi Nöroloji Uzmanı Dr. ...
Atık Tutucu Sistemi, atıkların denize gitmesini engelliyor
YEREL HABERLER Atık Tutucu Sistemi, atıkların denize gitmesini ...
Manavgat Aksaz’da yol genişletme çalışması
YEREL HABERLER Manavgat Aksaz’da yol genişletme çalışması
Kemer SCADA’ya entegre ediliyor
YEREL HABERLER Kemer SCADA’ya entegre ediliyor
Büyükşehir’den 5 yıldızlı spor merkezi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 5 yıldızlı spor merkezi
Tramvay güvenlik ve sistem odasındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Tramvay güvenlik ve sistem odasındaki yangın korkuttu
Husumetli oldukları genci, şehrin ortasında pompalı tüfekle vurdular
YEREL HABERLER Husumetli oldukları genci, şehrin ortasında pompalı ...
Güzeloba’da bulunan 67 sokak yeniden asfaltlanacak
YEREL HABERLER Güzeloba’da bulunan 67 sokak yeniden asfaltlanacak
Antalya’da LPG’li otomobil alev alev yandı Kadın sürücü vatandaşlarca araçtan çıkartılırken, alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Antalya’da LPG’li otomobil alev alev yandı Kadın ...
'Yangında giyecek elbisemiz dahi kalmadı'
YEREL HABERLER 'Yangında giyecek elbisemiz dahi kalmadı'
66 farklı ülke vatandaşı sağlık turizminde Akdeniz Üniversitesi'ni seçti Rektör Özkan: “Sağlık turizminde yükselişteyiz” AÜ Üniversite Hastanesi sağlık turizminde 2021 yılında 2020’ye kıyasla yüzde 142 artış yakaladı
YEREL HABERLER 66 farklı ülke vatandaşı sağlık turizminde Akdeniz ...
Antalya Orman Çiftliği’nde buğday tohumları filizlendi
YEREL HABERLER Antalya Orman Çiftliği’nde buğday tohumları ...
Ev ve eşyaları küle döndü, yeni çektiği maaşını kurtarmak için alevlerin arasına atladı Maaşları dahi her şeyini kaybeden aile, geceyi dışarıda geçirdi Küle dönen ev drone ile havadan görüntülenirken, evini gördükçe gözleri dolan anne, “Giyecek elbisemiz dahi kalmadı” dedi Semire Dürgen: Eşim ve oğlum maaşlarını yeni alıp yastığın altına koymuştu. Eşim içeriye koşup onları kurtarmak istedi”
YEREL HABERLER Ev ve eşyaları küle döndü, yeni çektiği maaşını ...
CW Enerji Almanya’daki bayi ağını genişletiyor
YEREL HABERLER CW Enerji Almanya’daki bayi ağını genişletiyor
Turizmci Cömertoğlu: “2022 yılında turizmden tarihi bir ciro elde edebiliriz” Delphin Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Cömertoğlu: "Borsa içinde ayrı bir turizm endeksi kurulmalı" "Finans kuruluşlarının en güvenli limanı turizmdir”
YEREL HABERLER Turizmci Cömertoğlu: “2022 yılında turizmden tarihi ...
Çöktüğü yerden 3 gündür kalkamayan inek kepçeyle kurtarıldı Konyaaltı Belediyesi’nden Yumak’a yardım eli
YEREL HABERLER Çöktüğü yerden 3 gündür kalkamayan inek kepçeyle ...
Rubik küpleri sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Rubik küpleri sanat eserine dönüştürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.