Antalyasporlu Hentbolculara milli davet

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalyaspor Hentbol takımından 3 oyuncu, U18 Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlık kamp kadrosuna davet edildi.

Antalyasporlu sporcular Berkay Çetin, Yusuf Enes Tunç ve Murat Kaan Şimşek, 2027 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'na katılacak olan U18 Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlık kamp kadrosuna davet edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.