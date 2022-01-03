Antalya'da 1 yılda 638 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi Narkotik ekipleri 4 bin 141 operasyonda, 5 bin 23 kişiye işlem yaptı, 832 şüpheli tutuklandı

Antalya'da narkotik polisi tarafından 1 yıl içinde gerçekleştirilen 4 bin 141 uyuşturucu operasyonunda, 638 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 bin 23 kişiye işlem yapıldı, 832 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu madde arzını önlemek, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, uyuşturucu maddelerin kaynağını kurutmak, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1 Ocak31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 4 bin141 uyuşturucu operasyonunda 5 bin 23 şüpheliye işlem yapıldı, 832 şüpheli de tutuklandı. Bu operasyonlarda, 638 kilo uyuşturucu madde, 76 bin adet uyarıcı hap ve 2 bin 336 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca “Narkorehber Eğitimi ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ kapsamında eğitimler düzenlendi, halkın yoğun bulunduğu cadde, sokak, meydan ve AVM’lerde mobil ihbar uygulaması olan ve vatandaşlara yüzde 100 güvenli bir şekilde kullanabilecekleri “UYUMA” ihbar uygulaması hakkında bilgiler verildi. 30 bin katılımcıya narkorehber eğitimi ve 17 bin anne ve anne adayına eğitim verildi, 21 bin kişiye bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

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