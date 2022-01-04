Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde patenli 2 gencin, halk otobüsü arkasına tutunarak ilerlediği anlar, cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kızılırmak Caddesi yönüne giden halk otobüsünün arkasına tutunan 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçların hızla gittiği yolda rahat tavırlar sergileyen patenli gençlerden biri, kendisini görüntüleyen sürücüye el sallarken, akrobatik hareketler sergiledi. Yaklaşık 1 kilometre kadar bu şekilde giden gençler, durağa yanaşan otobüse tutunmayı bırakıp patenleriyle yola devam etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-01-04 12:03:59



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