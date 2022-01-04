Ukraynalı kadın, kaldığı apart oteldeki odasında ölü bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir apart otelde kalan Ukraynalı Valeria Nesterska (28), odasında ölü bulundu.
Side Mahallesi'ndeki bir apart otelde dün saat 10.00 sıralarında görevli, temizlik yapmak için Ukraynalı Valeria Nesterska'nın kaldığı odanın kapısını çaldı. Yanıt alamayınca görevli, durumu yöneticilerine bildirdi. Çilingir çağırıp kapıyı açtıran görevliler, bir süredir otelde kalan Nesterska'nın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Valeria Nesterska'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kadının odasında boş içki şişeleriyle çok sayıda ilaç bulunduğu belirtildi.
Nesterska'nın cenazesini, henüz morgdan almaya kimsenin gelmediği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-01-04 12:10:57
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