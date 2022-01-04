Arama yapılan araçta folyoya sarılı uyuşturucu bulundu

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Antalya’nın Aksu ilçesinde jandarma ekiplerinin denetim sırasında durdukları araç içerisinde folyoya sarılı eroin ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Antalya Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ve 59. Trafik ekipleri tarafından 2 Ocak Pazar günü Aksu ilçesi Topallı Mahallesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında icra edilen denetimlerde M.K.E. isimli şahsın kullandığı araç durdurularak arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, folyo içerisinde 1 gram eroin ile folyo içerisinde 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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