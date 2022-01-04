Yol kenarındaki otokorkulukların cıvatalarını çalan hırsızlar yakalandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde yol kenarlarında bulunan otokorkulukların cıvata, somun ve pullarını çalan 3 hırsız, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

KaşKalkan Yolunun 36 ve 42 kilometreleri arasında yol kenarlarında bulunan otokorkuluk diye tabir edilen metal bariyerlerin üzerinde bulunan cıvata, somun ve pulların sökülüp çalınması olayı ile ilgili Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve 15. JASAT ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler A.A., H.A. ve N.A. yakalandı.

Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

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