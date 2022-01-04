Binada yangın çıktı, 'Hep iftira atıyorlardı, bu defa ben yaktım' dedi



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 4 katlı apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Dilan S. (21), "Hep iftira atıyorlardı. Bu defa da ben yaktım" dedi.

Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1055 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bina içinde birilerinin kavga ettiğini duyup, dışarı çıkan apartman sakinleri, merdiven boşluğundan duman yükseldiğini gördü. Kapı girişindeki elektrik panosunun yandığını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Yangını çıkardığı iddia edilen Dilan S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Dilan S., görüntü çeken gazetecilere, "Bana hep iftira atıyorlardı. Bu defa da ben yaktım. Üstelik apartmanı değil yalnızca girişi yaktım. Ayrıca alkol oranım da sıfır" diye seslendi.

ANNESİNE 'BİNAYI YAKACAĞIM' DEMİŞ

Apartmanda oturanlardan Sevda Canbaz da "Dilara S. apartmanda oturan kiracıdan, kirayı kendisi almak istemiş. Annesi de buna olur vermeyince Dilan S. 'Ben de bu binayı yakacağım' diye çıktı. Ben sesi duydum. Bir süre sonra da yangın çıktı" dedi.

Dilan S., işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-01-04 14:43:48



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