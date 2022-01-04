Üst katta yapılan kaynak mağazayı kül ediyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Evrenseki Sahil Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında çıktı. Mağazanın üst katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yapılan incelemelerde, yangının mülk sahibi tarafından yapılan kaynaktan kıvılcım sıçraması sonucunda çıktığı belirlendi. Kapalı durumdaki iş yerindeki kıyafetlerde büyük çapta hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.