Büyükşehir’den banklara bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar sorumlu olduğu parklarda bankların bakımını yapıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri parklarda bankların kırık bölümlerini onarıp, boyayarak yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Antalyalıların daha güzel ve bakımlı parklarda vakit geçirmesi için çalışma yapıyor. Atatürk Kültür Parkı’nda başlatılan çalışmalar, Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğu tüm parklarda uygulanacak.



“Kırık parçalar değiştiriliyor”

Zaman içinde banklarda oluşan kırık parçaların değiştirilmesinin ardından, banklar boyanarak yeni bir görünüme kavuşuyor. Yapılan bakım çalışmaları ile bankların daha uzun ömürlü olması da sağlanıyor. Ekipler, yaptıkları planlama ile tüm kentteki bankların bakım ve onarımını yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.