ALTSO Başkanı Şahin: “Elektrik zamları enflasyon oranına çekilmeli”

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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, elektrik zamlarının enflasyon oranına çekilmesi gerektiğini belirterek, “Yüzde 162'ye varan zam oranlarının TÜİK'in açıkladığı yüzde 36’lık enflasyon oranı seviyesine çekilmesinin hakkaniyetli olacak” dedi.

ALTSO 2022 yılının ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. 2022’in ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten ALTSO Başkanı Şahin, “Toplantımızda yeni yılda uygulamaya giren fahiş oranlardaki elektrik zamlarını değerlendirdik. Bu zam oranlarının turizm ve tarım sektörlerinin yanı sıra hanelerde de krize neden olabileceğine dikkat çektik. Yüzde 162'ye varan zam oranlarının TÜİK'in açıkladığı yüzde 36’lık enflasyon oranı seviyesine çekilmesinin hakkaniyetli olacağını ifade ettik. Bu konudaki görüş ve taleplerimizi ilgili bakanlıklar nezdinde takip edeceğiz” diye konuştu.

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