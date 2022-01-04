Yangında mahalle sakinleri sokağa döküldü

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa dökerken, alevler yarım saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi 1131 sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte yangın bölgesine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürürken, evde birilerinin olduğunun bildirilmesi üzerine eve girdi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede evin boş olduğu ve ev sahibi Yasin Doğan'ın evden çıktığını belirledi.

Yangını gören mahalle sakinleri ise sokağa dökülüp, itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Yangının çıktığı apartmana bugün taşındığını belirten Hasan Kaybaki, "Bağırtı olunca hemen dışarıya çıktık. Kendimizi sokağa zor attık. Ev alev almış yanıyordu" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-01-04 23:12:38



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